У Кончі-Заспі стався збройний конфлікт між ГУР та військовими

Основна будівля санаторію «Жовтень», фото: zruchno.travel

На території санаторію «Жовтень» у Кончі-Заспі сталися сутички між представниками ГУР Міноборони та військовослужбовцями. Інцидент супроводжувався застосуванням зброї. У розвідці наполягають, що військові перебували на об’єкті незаконно і санаторій має бути повернений державі.

Про це «Українській правді» повідомили поінформовані співрозмовники у правоохоронних органах, Генштабі та самому ГУР.

За даними джерела серед правоохоронців, увечері 3 грудня бійці ГУР зайшли на територію санаторію, пошкодивши ворота та частину паркану. Під час заходу вони здійснювали попереджувальні постріли у повітря та землю. Джерело стверджує, що розвідники затримали 10 військових в/ч А4005, які, за його словами, отримали травми, а згодом були відпущені.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Після цього представники ГУР забарикадувалися на території об’єкта, не пропускаючи співробітників НПУ, Військової служби правопорядку, військового коменданта Київської області та представників КОВА, які прибули на місце. До процесу долучилися й співробітники ДБР, які накладали арешт на санкційне майно.

На місце події прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський. У ГУР натомість заявили, що люди, які перебували на території санаторію, розмістилися там без законних підстав, а дії розвідників здійснюються відповідно до судових рішень.

Довідка. У 2020 році суд арештував санаторій «Жовтень». У 2022 році ДБР повідомило про повернення об’єкта у держвласність та передачу в управління АРМА. Вартість активу оцінили у 60,7 млн грн, однак конкурс на визначення управителя не відбувся.

У 2022 році «ДТЕК Київські електромережі» та «Київгазтрейд» ініціювали банкрутство санаторію через борг 5 млн грн. Рухоме майно може бути передане кредиторам.

Також частина земель та нерухомості санаторію перейшла у власність компанії, пов’язаної з бізнесменом Борисом Кауфманом. Він може отримати в користування решту території й готується до отримання дозволу Київради на забудову ділянки.

Нагадаємо, що на території середньої школи №13 у Львові стався конфлікт між двома батьками, який завершився стріляниною з пневматичної зброї.