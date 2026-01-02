Іващенко очолить Головне управління розвідки Міноборони, — Зеленський

Олег Іващенко, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко відтепер виконуватиме завдання «на позиції воєнної розвідки України».

Про це він повідомив у своїх соціальних мережах.

За словами Зеленського, пріоритетом залишаються обмеження військового потенціалу Росії.

— Нарада з Олегом Іващенком. Передусім як керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози. Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України, — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 28 листопада «Українська правда» повідомляла, що антикорупційні органи проводять обшуки в помешканні на той час керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше НАБУ та САП підтвердили слідчі дії в Єрмака. Про це написав і сам Андрій Єрмак, підтвердивши, що проводять обшуки в урядовому кварталі, де розташоване його помешкання.

За тиждень до цього голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

29 листопада Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу Президента.

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що Кирило Буданов очолить Офіс Президента України. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, Кирило Буданов має досвід на цих напрямах та «достатню силу для досягнення результатів».