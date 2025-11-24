  • понеділок

Клуб

На подвір’ї львівської школи сталась стрілянина через сварку між батьками

Ілюстраційне фото: Facebook /На подвір’ї львівської школи сталась стрілянина між батьками. Ілюстраційне фото: Facebook Середня загальноосвітня школа 13

На території середньої школи №13 у Львові стався конфлікт між двома батьками, який завершився стріляниною з пневматичної зброї.

Про інцидент повідомили директор Департаменту освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк та обласна поліція.

За попередньою інформацією, діти обох чоловіків навчаються в одному класі та мали конфлікт. Щоб з’ясувати обставини, батьки прийшли на зустріч із директором. Утім, домовитися не вдалося, і після розмови в кабінеті вони продовжили з’ясовувати стосунки вже на подвір’ї школи.

Під час суперечки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і зробив, за даними слідства, щонайменше чотири постріли. Інший батько отримав поранення в живіт і ногу. Школярі та працівники закладу не постраждали.

На місце викликали швидку та поліцію. Обоє учасників конфлікту звернулися по медичну допомогу, постраждалого госпіталізували.

«Будь-які прояви агресії, застосування сили чи зброї на території закладів освіти є грубим порушенням закону і створюють загрозу дітям», — наголосив Андрій Закалюк.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї) та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, в Одеській області кілька днів тому стався вибух навчальної гранати, яку до школи принесла дев’ятирічна учениця третього класу.

