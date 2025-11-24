На подвір’ї львівської школи сталась стрілянина через сварку між батьками

На подвір’ї львівської школи сталась стрілянина між батьками. Ілюстраційне фото: Facebook Середня загальноосвітня школа 13

На території середньої школи №13 у Львові стався конфлікт між двома батьками, який завершився стріляниною з пневматичної зброї.

Про інцидент повідомили директор Департаменту освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк та обласна поліція.

За попередньою інформацією, діти обох чоловіків навчаються в одному класі та мали конфлікт. Щоб з’ясувати обставини, батьки прийшли на зустріч із директором. Утім, домовитися не вдалося, і після розмови в кабінеті вони продовжили з’ясовувати стосунки вже на подвір’ї школи.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Під час суперечки один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і зробив, за даними слідства, щонайменше чотири постріли. Інший батько отримав поранення в живіт і ногу. Школярі та працівники закладу не постраждали.

На місце викликали швидку та поліцію. Обоє учасників конфлікту звернулися по медичну допомогу, постраждалого госпіталізували.

«Будь-які прояви агресії, застосування сили чи зброї на території закладів освіти є грубим порушенням закону і створюють загрозу дітям», — наголосив Андрій Закалюк.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї) та встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, в Одеській області кілька днів тому стався вибух навчальної гранати, яку до школи принесла дев’ятирічна учениця третього класу.