 СБУ тимчасово очолить генерал-майор Євгеній Хмара

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 0.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 0.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Президент призначив генерал-майора Хмару тимчасовим керівником СБУ

СБУ тимчасово очолить генерал-майор Євгеній Хмара. Фото: СБУСБУ тимчасово очолить генерал-майор Євгеній Хмара. Фото: СБУ

Начальник Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов’язки голови СБУ.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу Президента.

Таким чином Євгеній Хмара тимчасово замінив на цій посаді Василя Малюка, який очолював Службу безпеки України.

Євгеній Хмара є кадровим спецпризначенцем СБУ. Він проходить військову службу у Центрі спеціальних операцій «А» з 2011 року, а у 2023 році був призначений його начальником.

Євгеній Хмара має звання генерал-майора. Його нагородили орденом Данила Галицького, а також орденом «За мужність» ІІІ ступеня — за особисту мужність і героїзм, виявлені у боротьбі зі злочинністю.

Нагадаємо, що 3 січня Василь Малюк зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді глава СБУ відмовився писати заяву про відставку, мотивуючи це тим, що кілька масштабних операцій перебувають на завершальній стадії, і переривати їх було б неправильно. Зрештою він погодився піти у відставку. Згодом і сам Василь Малюк офіційно підтвердив, що йде з посади голови Служби безпеки України, на якій офіційно перебував з лютого 2023 року.

Останні новини про: СБУ

Думав, що допомагає: у Києві чоловік підпалив «Укрпошту», намагаючись уникнути покарання від псевдосиловика СБУ
У Києві затримали агента ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР за $50 тис., — прокуратура
Глава СБУ Малюк погодився піти у відставку
Реклама
Читайте також:
новини
За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: СБУ

Глава СБУ Малюк погодився піти у відставку
У Києві затримали агента ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР за $50 тис., — прокуратура
Думав, що допомагає: у Києві чоловік підпалив «Укрпошту», намагаючись уникнути покарання від псевдосиловика СБУ

За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Дрони РФ атакували пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий і поранені

3 години тому

За чотири роки ворог зруйнував 12 тисяч будинків на Миколаївщині — відновили 32%

Юлія Бойченко

Головне сьогодні