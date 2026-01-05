Президент призначив генерал-майора Хмару тимчасовим керівником СБУ

СБУ тимчасово очолить генерал-майор Євгеній Хмара. Фото: СБУ

Начальник Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов’язки голови СБУ.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу Президента.

Таким чином Євгеній Хмара тимчасово замінив на цій посаді Василя Малюка, який очолював Службу безпеки України.

Євгеній Хмара є кадровим спецпризначенцем СБУ. Він проходить військову службу у Центрі спеціальних операцій «А» з 2011 року, а у 2023 році був призначений його начальником.

Євгеній Хмара має звання генерал-майора. Його нагородили орденом Данила Галицького, а також орденом «За мужність» ІІІ ступеня — за особисту мужність і героїзм, виявлені у боротьбі зі злочинністю.

Нагадаємо, що 3 січня Василь Малюк зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді глава СБУ відмовився писати заяву про відставку, мотивуючи це тим, що кілька масштабних операцій перебувають на завершальній стадії, і переривати їх було б неправильно. Зрештою він погодився піти у відставку. Згодом і сам Василь Малюк офіційно підтвердив, що йде з посади голови Служби безпеки України, на якій офіційно перебував з лютого 2023 року.