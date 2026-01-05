Глава СБУ Малюк погодився піти у відставку

Президент Володимир Зеленський та голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: Офіс президента

Голова Служби безпеки України Василь Малюк погодився залишити посаду після анонсу ротацій керівників усіх правоохоронних органів президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «Українська правда» та народний депутат Олексій Гончаренко.

За даними видання, 3 січня Малюк зустрівся з президентом після хвилі публічної підтримки з боку високопоставлених українських військових та громадських діячів. Тоді глава СБУ відмовився писати заяву про відставку, мотивуючи це тим, що кілька масштабних операцій, зокрема під кодовою назвою «Павутина», перебувають на завершальній стадії, і переривати їх було б неправильно.

Реклама

Як зазначає «Українська правда», така відмова обурила президента Володимира Зеленський, він «пригрозив, що може відсторонити Малюка від посади, якщо той не напише заяву добровільно».

Зрештою, за інформацією видання, Василь Малюк вирішив, що конфронтація з президентом може зашкодити державі, і погодився піти у відставку.

Згодом і сам Василь Малюк офіційно підтвердив, що йде з посади голови Служби безпеки України, на якій офіційно перебував з лютого 2023 року.

— Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди, — зазначив він

Також президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з Василем Малюком і спільно обговорив кандидатури його наступника на посаді глави Служби безпеки України.

— Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ, — йдеться у дописі.

Раніше повідомлялось, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення нібито наполягав на відставці глави Служби безпеки України Василя Малюка.