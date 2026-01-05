 Глава СБУ Малюк погодився піти у відставку

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Глава СБУ Малюк погодився піти у відставку

Президент Володимир Зеленський та голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: Офіс президентаПрезидент Володимир Зеленський та голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: Офіс президента

Голова Служби безпеки України Василь Малюк погодився залишити посаду після анонсу ротацій керівників усіх правоохоронних органів президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «Українська правда» та народний депутат Олексій Гончаренко.

За даними видання, 3 січня Малюк зустрівся з президентом після хвилі публічної підтримки з боку високопоставлених українських військових та громадських діячів. Тоді глава СБУ відмовився писати заяву про відставку, мотивуючи це тим, що кілька масштабних операцій, зокрема під кодовою назвою «Павутина», перебувають на завершальній стадії, і переривати їх було б неправильно.

Реклама

Як зазначає «Українська правда», така відмова обурила президента Володимира Зеленський, він «пригрозив, що може відсторонити Малюка від посади, якщо той не напише заяву добровільно».

Зрештою, за інформацією видання, Василь Малюк вирішив, що конфронтація з президентом може зашкодити державі, і погодився піти у відставку.

Згодом і сам Василь Малюк офіційно підтвердив, що йде з посади голови Служби безпеки України, на якій офіційно перебував з лютого 2023 року.

— Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди, — зазначив він

Також президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з Василем Малюком і спільно обговорив кандидатури його наступника на посаді глави Служби безпеки України.

— Зустрілися з Василем Малюком. Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ, — йдеться у дописі.

Раніше повідомлялось, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення нібито наполягав на відставці глави Служби безпеки України Василя Малюка.

Останні новини про: СБУ

У СБУ заявили, що знайшли пістолет, із якого стріляли у Парубія
Думав, що допомагає: у Києві чоловік підпалив «Укрпошту», намагаючись уникнути покарання від псевдосиловика СБУ
У Києві затримали агента ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР за $50 тис., — прокуратура
Реклама
Читайте також:
новини
За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: СБУ

У Києві затримали агента ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР за $50 тис., — прокуратура
Думав, що допомагає: у Києві чоловік підпалив «Укрпошту», намагаючись уникнути покарання від псевдосиловика СБУ
У СБУ заявили, що знайшли пістолет, із якого стріляли у Парубія

У Вознесенську хочуть закрити дитсадок через відсутність укриття

За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

2 години тому

У Миколаївській області світло вимикатимуть до 7 годин: графіки по чергах

Аліна Квітко

Головне сьогодні