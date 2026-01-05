За чотири роки ворог зруйнував 12 тисяч будинків на Миколаївщині — відновили 32%

Наслідки російського обстрілу в Миколаєві, 17 грудня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Станом на січень 2026 року на території Миколаївської області обстрілами пошкоджено майже 12 тисяч приватних будинків, з яких наразі відновлена третина.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону, пишуть «МикВісті».

— Майже 12 тисяч приватних будинків було пошкоджено, з яких відновлено 32%. 194 — не підлягають відновленню. І пошкоджено більше 2 тисяч багатоповерхівок, відновлено 16%, — сказав Віталій Кім.

Реклама

Він також додав, що жителі області подали вже 2,5 тисячі заявок на компенсацію за зруйноване житло за програмою «єВідновлення». Наразі з них ухвалено 1390 заявок. Власники зруйнованого житла отримали сертифікати на купівлю нового на загальну суму 409 мільйона гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Як у Миколаєві працює «єВідновлення» та чи покривають компенсації потреби людей».

150 млн грн Світового банку на проєктування будинків у Миколаєві. Що відомо?

Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», що фінансує Світовий банк.

Для Миколаєва відібрали 54 будинки, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування витратять 150,3 мільйона гривень.

Водночас у міській раді кажуть, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі півсотні будинків до 2027 року. Робити проєкти відбудови багатоповерхівок обіцяли до квітня 2026 року.

Станом на початок листопада міська влада оголосила три тендери на пошук проєктантів капітального ремонту 20 багатоквартирних будинків. Ще чотири закупівлі, що охоплять 34 будинки, перебувають на стадії погодження.

У своїй статті «МикВісті» з'ясували, що до цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію.

Після цього в Департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що закупівлі за правилами Світового банку є тривалими — від моменту оголошення до підписання договору може минути до трьох місяців. Тому ДЖКГ проводило власні закупівлі, щоб виконати стабілізаційні роботи — заходи, які дозволили зберегти будівлю від подальших руйнувань.

Читайте також статтю «МикВісті» «Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку».