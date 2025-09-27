HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Будівельники почали зносити будинок на Пограничній, 43 у Миколаєві, вересень 2024 року, фото: «МикВісті»

Завершити розробку відбудови усіх 54 пошкоджених внаслідок обстрілів багатоквартирних будинків у Миколаєві обіцяють менш ніж за рік — до квітня 2026 року.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку».

«Відповідно до затвердженого Міжнародним банком реконструкції та розвитку Плану закупівель від 08.09.2025, граничний термін завершення розробки проєктно-кошторисної документації по всіх 54 багатоквартирних будинках визначено квітень 2026 року», — повідомили Департаменті житлово-комунального господарства міськради.

Як відомо, Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», який фінансує Світовий банк.

Загалом міська влада подала на конкурсний відбір 224 будинки, з яких відібрали 54, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування за проєктом HOPE витратять 150,3 мільйона гривень.

Водночас у міській раді не впевнені, що встигнуть до 2027 року відбудувати усі півсотні будинків.