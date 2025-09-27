HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року
- Юлія Бойченко
10:11, 27 вересня, 2025
Завершити розробку відбудови усіх 54 пошкоджених внаслідок обстрілів багатоквартирних будинків у Миколаєві обіцяють менш ніж за рік — до квітня 2026 року.
Про це йдеться у статті «МикВісті» «Відбудова чи лише документи: як у Миколаєві витратять 150 млн грн Світового банку».
«Відповідно до затвердженого Міжнародним банком реконструкції та розвитку Плану закупівель від 08.09.2025, граничний термін завершення розробки проєктно-кошторисної документації по всіх 54 багатоквартирних будинках визначено квітень 2026 року», — повідомили Департаменті житлово-комунального господарства міськради.
Як відомо, Миколаїв увійшов до п'ятірки громад, які відібрали в межах грантового проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE», який фінансує Світовий банк.
Загалом міська влада подала на конкурсний відбір 224 будинки, з яких відібрали 54, які поділили на 21 кластер. На їх проєктування за проєктом HOPE витратять 150,3 мільйона гривень.
Водночас у міській раді не впевнені, що встигнуть до 2027 року відбудувати усі півсотні будинків.
Що з відновленням будинків у Миколаєві?
У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.
Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.
Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.
Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.
А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.
Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.
«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».
Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».
