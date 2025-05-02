У Миколаєві відновлять 54 багатоквартирні будинки, пошкоджені через обстріли

Працівники підрядної організації відновлюють балкон в одній з квартир у Корабельному районі, квітень 2025 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують відновити 54 багатоквартирні будинки в межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)».

Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

Зазначається, що у Миколаєві сформовано 21 кластер. Об’єднання у кластери дозволяє не лише ремонтувати самі будинки, а й оновлювати прилеглу інфраструктуру: внутрішньодворові території, дитячі майданчики, елементи благоустрою, а також впроваджувати енергоефективні заходи.

За словами заступника міського голови Сергія Коренєва, фінансування передбачає залучення міжнародної допомоги через Мінрозвиткок з розподілом субвенцій на місця.

— Працювали довго багато, були залучені фахівці різних виконавчих органів, створена робоча група, займалися і перевіркою критеріїв прийнятності, просторовим аналізом, і на підставі цих даних формували кластери по схожості пошкоджень і наближенню об’єктів один на одного, — зазначив Сергій Коренєв.

Раніше повідомлялось, що завершити роботи з відновлення зруйнованих житлових кварталів мікрорайоні Ліски та Корабельному районі обіцяють до літа 2025 року.