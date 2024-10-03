Данія надасть ₴100 млн на відновлення мікрорайону Ліски у Миколаєві

Пошкоджений підʼїзд будинку на Крилова в Миколаєві, фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують реконструювати постраждалий внаслідок ворожих обстрілів мікрорайон Ліски. Ці роботи взялася профінансувати Данія.

Загальна вартість таких робіт складає 99,9 мільйона гривень, пишуть «МикВісті» з посиланням дані на сайті державної системи DREAM.

Загалом йдеться про два проєкти: реконструкцію мікрорайону Ліски-1 за 55,5 мільйона гривень та Ліски-2 за 44,4 мільйона гривень.

Їх ініціатором та виконавцем зазначена Миколаївська міська рада. До проєктів реконструкції мікрорайону входять наступні етапи:

Оцінка пошкоджень. Це перший крок, під час якого спеціалісти мають провести аналіз структурних пошкоджень будівель, інфраструктури та інших систем.

Планування. Це розробка плану реконструкції, враховуючи потреби мешканців мікрорайону, сучасні стандарти безпеки та ефективного використання простору.

Відновлення інфраструктури. Йдеться про відновлення та модернізація комунікаційних мереж (водопостачання, каналізація, електромережі), доріг та інших необхідних інфраструктурних об'єктів.

Будівництво та відновлення житлових будинків. Сюди належить відновлення пошкоджених будівель та будівництво нових, з урахуванням сучасних технологій будівництва та енергоефективності.

Безпека та захист. Це врахування аспектів безпеки при плануванні та будівництві, включаючи системи пожежної безпеки та інші заходи.

Пошкодження у будинку на Генерала Карпенка, 47. Фото: системи DREAM Пошкодження у будинку на Генерала Карпенка, 45. Фото: системи DREAM

Ці два проєкти також передбачають відновлення 23 житлових будинків:

15 будинків за проєктом Ліски-1 : вулиця Крилова 12/1, Крилова 12/4, Крилова 4, Крилова 12/2, Крилова 8/1, Крилова 2, Карпенка 45, Генерала Карпенка 47, Генерала Карпенка 39а, Генерала Карпенка 43а, Генерала Карпенка 51, Генерала Карпенка 41, Генерала Карпенка 43, Генерала Карпенка 39, Генерала Карпенка 57;

: вулиця Крилова 12/1, Крилова 12/4, Крилова 4, Крилова 12/2, Крилова 8/1, Крилова 2, Карпенка 45, Генерала Карпенка 47, Генерала Карпенка 39а, Генерала Карпенка 43а, Генерала Карпенка 51, Генерала Карпенка 41, Генерала Карпенка 43, Генерала Карпенка 39, Генерала Карпенка 57; 8 будинків за проєктом Ліски-2: Крилова 40/1, Крилова 44, Крилова 54, Крилова 48, Крилова 46а, Крилова 44а, Крилова 52, Крилова 38/1.

Зруйнований будинок на Крилова, 54

Ворожий удар по будинку на Крилова, 54 стався у вересні 2022 року. Тоді по будівлі вдарили ракетами типу С-300.

Про відмову власників квартир по Крилова, 54 щодо демонтажу частини напівзруйнованого будинку стало відомо в середині жовтня 2023 року. Тоді в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що не знають як вирішувати цю проблему.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, страх місцевих зумовлений тим, що їхні земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків. Водночас директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний повідомив, що якщо місцеві й надалі будуть відмовляти у демонтажі, то у подальшому отримають мінімальні шанси на відновлення будинку.

У листопаді 2023 року жителі багатоповерхівки замовили незалежну експертизу напівзруйнованої ворожим обстрілом будівлі, яка дала відповідь, що дім можна відновлювати.

Для остаточного розуміння того, чи підлягає зруйнований підʼїзд багатоповерхівки на Крилова, 54 відновленню, департамент житлово-комунального господарства замовив третю експертизу. Вона рекомендувала знести 8-10 поверхи сьомого під'їзду.