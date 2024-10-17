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Данія надасть більше ₴150 млн на відновлення будинків у Корабельному районі Миколаєва

Наслідки російського обстрілу Миколаєва 19 липня 2024 року, фото: «МикВісті»Наслідки російського обстрілу Миколаєва 19 липня 2024 року, фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують реконструювати постраждалі внаслідок російських обстрілів житлові будинки у Корабельному районі. Ці роботи взялася профінансувати Данія. 

Загальна вартість робіт складає 153,8 мільйона гривень, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані сайту державної системи DREAM.

Пошкодження у будинку на Океанівській, 38. Фото: системи DREAMПошкодження у будинку на Океанівській, 38. Фото: системи DREAM
Пошкодження у будинку на Океанівській, 38. Фото: системи DREAMПошкодження у будинку на Океанівській, 38. Фото: системи DREAM

Ініціатором та виконавцем цього проєкту вказана Миколаївська міська рада. Ним передбачається відновлення 29 житлових будинків: 

  • 27 — по вулиці Океанівській, це наступні адреси: Океанівська 30а, Океанівська 28, Океанівська 40б, Океанівська 54, Океанівська 62, Океанівська 36, Океанівська 40а, Океанівська 52, Океанівська 64, Океанівська 26, Океанівська 62а, Океанівська 38, Океанівська 32, Океанівська 60, Океанівська 46, Океанівська 50, Океанівська 34, Океанівська 58а, Океанівська 56а, Океанівська 40в, Океанівська 56, Океанівська 48, Океанівська 32а, Океанівська 58, Океанівська 30, Океанівська 32в, Океанівська 60а;
  • 2 — по вулиці Генерала Попеля, це наступні адреси: Генерала Попеля 162, Генерала Попеля 170.
Пошкодження у будинку на Океанівській, 56. Фото: системи DREAMПошкодження у будинку на Океанівській, 56. Фото: системи DREAM
Пошкодження у будинку на Океанівській, 50. Фото: системи DREAMПошкодження у будинку на Океанівській, 50. Фото: системи DREAM

Загалом до проєкту реконструкції частини Корабельного району входять наступні етапи:

Оцінка пошкоджень. Це перший крок, під час якого спеціалісти мають провести аналіз структурних пошкоджень будівель, інфраструктури та інших систем.

Планування. Це розробка плану реконструкції, враховуючи потреби мешканців мікрорайону, сучасні стандарти безпеки та ефективного використання простору.

Відновлення інфраструктури. Йдеться про відновлення та модернізацію комунікаційних мереж (водопостачання, каналізація, електромережі), доріг та інших необхідних інфраструктурних об'єктів.

Будівництво та відновлення житлових будинків. Сюди належить відновлення пошкоджених будівель та будівництво нових, з урахуванням сучасних технологій будівництва та енергоефективності.

Безпека та захист. Це врахування аспектів безпеки при плануванні та будівництві, включаючи системи пожежної безпеки та інші заходи.

Раніше також повідомлялося, що на відновлення постраждалих житлових будинків у мікрорайоні Ліски планують витратити майже 10 мільйонів гривень. Ці роботи взялася профінансувати Данія.

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