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В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»

Кількість поранених у Миколаєві внаслідок нічного обстрілу РФ зросла до 23.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

— Люди продовжують звертатися до медичних закладів, — написав він.

У коментарі «МикВісті» пресслужба Миколаївської ОВА повідомила, що під час нічного обстрілу у Миколаєві загинула 70-річна жінка. На місцях атак створюють штаб для надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. 

— Військові встановлюють тип ракети та нададуть відповідну інформацію, якщо її можна буде озвучувати. В будинках вибиті вікна і пошкоджені автомобілі. На жаль, загинула жінка 1954 року народження. Місцева влада буде робити заходи щодо допомоги мешканцям по відновленню їх майна, будуть створені штаби на місцях, і вся допомога буде надана. Так само люди можуть звертатися за компенсаціями, знайти на інформаційних сторінках місцевої влади контакти та звертатися на відшкодування після обстрілу, — повідомили в пресслужбі.

В Миколаївській ОВА повідомили, що серед постраждалих є важкі випадки, яким надається вся необхідна допомога. 

Також повідомлялось, що в ніч на 15 жовтня росіяни запустили по Миколаївщині БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами протиповітряної оборони було збито 3 дрони.

Фоторепортаж 

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
мНаслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
мНаслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
мНаслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»
мНаслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»

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