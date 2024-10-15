Через ракетний удар по Миколаєву загинула жінка, 16 людей поранені, — Кім

Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Внаслідок ракетного обстрілу по Миколаєву у ніч на 15 жовтня загинула місцева жителька. Ще 16 людей поранені.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.

На місці виникли пожежі, ліквідація яких триває і досі, зазначають в ОВА. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу.

Пізніше вночі росіяни запустили по Миколаївщині БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами протиповітряної оборони було збито 3 дрони.

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