У Миколаєві вночі пролунали 7 вибухів: по місту вдарили балістикою
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- Аліса Мелік-Адамян
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3:10, 15 жовтня, 2024
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Вночі у вівторок, 15 жовтня, російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву.
Про це повідомляють «МикВісті».
Перші удари по Миколаєву пролунали до оголошення повітряної тривоги о 02:28. Загалом впродовж 10 хвилин росіяни вдарили по місту близько семи разів.
За попередніми даними, удари наносились із використанням комплексу С-300.
Станом на 02:28 стало відомо, що попередньо ударом пошкоджено приватний будинок, про це написав «Миколаївський Ваньок». Про постраждалих наразі не відомо.
О 03:05 в місті відбій повітряної тривоги.
Оновлено. Станом на 03:30 відомо про двох постраждалих в результаті обстрілу Миколаєва, — «Миколаївський Ваньок».
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