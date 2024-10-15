У Миколаєві вночі пролунали 7 вибухів: по місту вдарили балістикою

Ілюстративне фото: ОК «Північ»

Вночі у вівторок, 15 жовтня, російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву.

Про це повідомляють «МикВісті».

Перші удари по Миколаєву пролунали до оголошення повітряної тривоги о 02:28. Загалом впродовж 10 хвилин росіяни вдарили по місту близько семи разів.

За попередніми даними, удари наносились із використанням комплексу С-300.

Станом на 02:28 стало відомо, що попередньо ударом пошкоджено приватний будинок, про це написав «Миколаївський Ваньок». Про постраждалих наразі не відомо.

О 03:05 в місті відбій повітряної тривоги.

Оновлено. Станом на 03:30 відомо про двох постраждалих в результаті обстрілу Миколаєва, — «Миколаївський Ваньок».