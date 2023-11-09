Жителів багатоповерхівки на Крилова, 54 у Миколаєві замовили незалежну експертизу напівзруйнованої ворожим обстрілом будівлі.

Про це йдеться у статті «Укрінформу» «Зруйноване житло: чому миколаївці не поспішають за компенсацією».

«Висновок про демонтаж сьомого під’їзду і ремонт шостого не підтверджений розрахунками. Більшість квартир вціліли, вони у нормальному стані. Крім того, обидва під’їзди – це один суцільний блок зі спільним фундаментом. Один від одного вони відділяються лише міжкімнатними стінами. У нас навіть балкони спільні. Як можна розібрати один під’їзд, не пошкодивши інший?», – пояснила представниця ініціативної групи зі збереження будинку Людмила Осіпішина.

За її словами, наразі мешканці напівзруйнованого будинку збирають кошти на проведення ще однієї незалежної експертизи.

«34 квартири із 40 з нашого під’їзду зібрали гроші, хоч це дуже непросто, бо треба заплатити 256 тисяч гривень. А у нас мешкає чимало пенсіонерів, дітей, людей з інвалідністю. Тож просимо допомоги у небайдужих. Ми вже внесли аванс і замовили технічний звіт у незалежного експерта, який працює на базі науково-дослідної лабораторії експлуатаційної надійності будівель і споруд Національного університету водного господарства та природокористування у Рівному. Фахівці звідти вже приїздили, робили обстеження. Тепер вони виконують різні дослідження, також 3D-моделювання. Незабаром чекаємо на результати», — повідомила Людмила Осіпішина.

Нагадаємо, що ворожий удар по будинку на Крилова, 54 стався у вересні 2022 року. Тоді по будівлі вдарили ракетами типу С-300.

Про відмову власників квартир по Крилова, 54 щодо демонтажу частини напівзруйнованого будинку стало відомо в середині жовтня 2023 року. Тоді в Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що не знають як вирішувати цю проблему.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, страх місцевих зумовлений тим, що їхні земельні ділянки можуть стати об'єктом будівництва маєтків. Водночас директор Департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний повідомив, що якщо місцеві й надалі будуть відмовляти у демонтажі, то у подальшому отримають мінімальні шанси на відновлення будинку.

Раніше «НикВести» повідомляли про те, що у Миколаєві триває підготовка до демонтажу постраждалих внаслідок російських атак багатоповерхівок на вулиці Заводській, 35. Жителі забирають звідти останні речі, а в самих будівлях не живе вже ніхто, крім безпритульних.

На демонтаж чотирьох зруйнованих обстрілами житлових будинків Департамент ЖКГ Миколаєва в обхід відкритих торгів уклав договори на понад 14 мільйонів гривень з дніпровською компанією.

Також відомо, що новим рішенням від 11 жовтня 2023 року до переліку на демонтаж додано ще два об’єкти. Водночас Миколаївська міська рада працювала над розробкою механізму, який дозволить зносити пошкоджені від ворожих ударів будинки за «мовчазною згодою» співвласників.