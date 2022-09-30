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В ночь на 30 сентября войска РФ ударили по жилому дому в Николаеве ракетами типа С-300.
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
— Из-за этого попадания одна женщина оказалась под завалами, а уже около шести была деблокирована нашими спасателями. Из-за этих подлых атак получили ранения еще 8 человек. По состоянию на данный момент это вся информация, – сообщил Кирилл Тимошенко.
Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области
В ночь на 30 сентября войска РФ ударили по жилому дому в Николаеве ракетами типа С-300.
Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
— Из-за этого попадания одна женщина оказалась под завалами, а уже около шести была деблокирована нашими спасателями. Из-за этих подлых атак получили ранения еще 8 человек. По состоянию на данный момент это вся информация, – сообщил Кирилл Тимошенко.
Напомним, в ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилой квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области