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В ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилищный квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар.
Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Российские террористы обстреляли обычный жилой квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар», – написал мэр Николаева.
Воздушная тревога в городе и области длилась более 4 часов: с 22:42 вечера 29 сентября и до 02:49 ночи 30 сентября.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видеозапись пожара, который, вероятно, произошел из-за обстрела Николаева.
«7 взрывов (2 как минимум за городом). Российские террористы двумя ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения под завалами люди», - написал он.
Перед этим на Николаевском направлении силами ПВО сбиты три дрона-камикадзе «Shahed-136». Еще два уничтожены на одесском направлении. В целом россияне российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе «Shahed-136» юг Украины в промежуток времени с 23.00 до 24.00 29 сентября, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
В результате атаки дронов в центре Николаева было попадание в админздание, а также в объект критической инфраструктуры в области.
В ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилищный квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар.
Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Российские террористы обстреляли обычный жилой квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар», – написал мэр Николаева.
Воздушная тревога в городе и области длилась более 4 часов: с 22:42 вечера 29 сентября и до 02:49 ночи 30 сентября.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видеозапись пожара, который, вероятно, произошел из-за обстрела Николаева.
«7 взрывов (2 как минимум за городом). Российские террористы двумя ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения под завалами люди», - написал он.
Перед этим на Николаевском направлении силами ПВО сбиты три дрона-камикадзе «Shahed-136». Еще два уничтожены на одесском направлении. В целом россияне российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе «Shahed-136» юг Украины в промежуток времени с 23.00 до 24.00 29 сентября, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
В результате атаки дронов в центре Николаева было попадание в админздание, а также в объект критической инфраструктуры в области.