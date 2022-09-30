В ночь на 30 сентября россияне обстреляли обычный жилищный квартал в Николаеве. Есть попадания в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Российские террористы обстреляли обычный жилой квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар», – написал мэр Николаева.

Воздушная тревога в городе и области длилась более 4 часов: с 22:42 вечера 29 сентября и до 02:49 ночи 30 сентября.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опубликовал видеозапись пожара, который, вероятно, произошел из-за обстрела Николаева.

«7 взрывов (2 как минимум за городом). Российские террористы двумя ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в 9-этажку, серьезные повреждения под завалами люди», - написал он.

Перед этим на Николаевском направлении силами ПВО сбиты три дрона-камикадзе «Shahed-136». Еще два уничтожены на одесском направлении. В целом россияне российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе «Shahed-136» юг Украины в промежуток времени с 23.00 до 24.00 29 сентября, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

В результате атаки дронов в центре Николаева было попадание в админздание, а также в объект критической инфраструктуры в области.