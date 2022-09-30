Атака беспилотников на Николаев: есть попадание в город и объект инфраструктуры в области. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На месте работают спасатели и экстренные службы.

В Одесской области силами ПВО над морем сбиты в непосредственной близости от города Одесса 3 БПЛА. В небе еще остаются вражеские беспилотники. Идет боевая работа.

Кроме того, сообщается, что взрывы прогремели в городе Южноукраинск Николаевской области. Местный телеграмм-канал сообщает, что Южноукраинская АЭС работает в штатном режиме.

«Между Южноукраинском и Вознесенском слышали взрывы. Сообщения до 101 отсутствуют. 1 шахид повредил здание в центре. 1 шахид по инфраструктуре. Работает ГСЧС. Жертв и раненых сейчас нет», — написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Телеграмм-канале.

Городской голова Александр Сенкевич подтвердил попадание беспилотника в здание в центре Николаева.

«Работают все соответствующие службы. Друзья, прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. – сообщил мэр.

Напомним, накануне вечером россияне атаковали Николаев из «Смерчей». Удар пришелся по остановке общественного транспорта в одном из районов города. Известно о трех погибших и 12 раненых.