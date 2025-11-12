  • середа

ДЖКГ обіцяють до кінця року завершити ремонт на Індустріальній в Миколаєві — роботи там тривали з 2020 року

У Миколаєві до кінця року завершать ремонтні роботи з облаштування дороги по вулиці Індустріальній. Департамент житлово-комунального господарства заявляє, що це допоможе розвантажити рух з мікрорайону Намив.

Про це розповів заступник директора ДЖКГ Артем Сапожник, повідомляють «МикВісті».

— Думаю, всі бачать, що зараз ведеться масштабний ремонт дороги по вулиці Індустріальній, яку, я впевнений в цьому, ми завершимо до кінця поточного року. На мій погляд, це досить масштабна історія, оскільки це розвантажить проспект і дозволить людям, особливо з мікрорайону Намив, пересуватися до центру міста через вулицю Індустріальну. А якщо врахувати, що там дуже довго нормальної дороги взагалі не існувало, то, я думаю, що це суттєвий крок в напрямку відновлення нормальних умов пересування людей, і взагалі життєдіяльності міста, — сказав він під час брифінгу.

Як відомо, у серпні 2020 року підрядна організація приступила до ремонту асфальтового покриття багатостраждальної вулиці Індустріальна в Миколаєві. Зокрема, Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міськради віддав одеській фірмі «Лідер» поспіль на 5,3 мільйона гривень на ремонт вулиці Індустріальної. За цю суму підрядник мав відремонтувати 9 тисяч 591 метр дороги вулицею Індустріальною від вулиці Каботажний узвіз до вулиці Крилова. До плану ремонту входив демонтаж старого асфальтобетонного покриття, облаштування нового, ремонт плит водопровідних та каналізаційних колодязів.

Так вулиця Індустріальна виглядала станом на 2020 рік. Скриншот МикВістіТак вулиця Індустріальна виглядала станом на 2020 рік. Скриншот «МикВісті»

За місяць асфальтне покриття на частині вулиці Індустріальна відремонтували. Про це тоді повідомив мер Олександр Сєнкевич, який проїхався відремонтованою вулицею і показав, як вона виглядає. Іншу частину мали розпочати ремонтувати в 2021 році.

