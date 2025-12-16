 Росія не підтримала припинення вогню на Різдво

Росія відмовилася від різдвяного перемир’я, заявивши, що не хоче «давати Україні передишку»

Дмитро Пєсков заявив, що Росія не підтримує припинення вогню на Різдво.

У Росії заявили про відмову підтримати пропозицію щодо припинення бойових дій на фронті на період різдвяних свят.

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Москва, за його словами, зацікавлена не в тимчасовому перемир’ї, а в досягненні «повноцінного миру».

Він стверджує, що короткострокове припинення вогню нібито може дати Україні можливість підготуватися до подальших бойових дій.

За словами Дмитра Пєскова, позиція Росії з цього питання добре відома як українській стороні, так і Сполученим Штатам. Він також наголосив, що Москва прагне досягти власних цілей.

Представник Кремля заявив, що наразі обговорюється питання можливості виходу на угоду, однак, на його думку, російська сторона не готова брати участь у рішеннях, які він назвав швидкими та нежиттєздатними.

Раніше федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії запровадити перемир’я на період Різдва, висловивши сподівання, що російська влада здатна на кілька днів припинити бойові дії з гуманітарних міркувань.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Сполучені Штати підтримують ідею припинення вогню на Різдво й новорічні свята, водночас наголосивши, що реалізація такої ініціативи залежить від політичної волі російської сторони.

