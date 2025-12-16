 Україна підтримує різдвяне припинення вогню, запропоноване Німеччиною

  • вівторок

    16 грудня, 2025

  • 4.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 4.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна підтримує ідею різдвяного перемир’я, запропоновану канцлером Німеччини

Володимир Зеленський підтримав ідею різдвяного перемир’я, запропоновану канцлером Німеччини. Фото: Офіс ПрезидентаВолодимир Зеленський підтримав ідею різдвяного перемир’я, запропоновану канцлером Німеччини. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку ініціативі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо припинення бойових дій на період Різдва.

За словами глави держави, цю пропозицію обговорювали під час переговорів з американською стороною, і Сполучені Штати підтримали такий підхід, пише «Укрінформ».

Володимир Зеленський наголосив, що Україна позитивно ставиться до будь-яких форматів припинення вогню, зокрема й до енергетичного перемир’я.

Реклама

— Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я як президент, безумовно, підтримую таку ідею. Я вважаю, що й енергетичне перемир’я нормальне, будь-який cease fire ми будемо підтримувати. Ми підтримуємо в цілому і Європу, і Сполучені Штати Америки в кроках щодо закінчення війни, — сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зазначив, що реалізація будь-якого перемир’я значною мірою залежить від політичної волі російської сторони.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що міжнародні партнери планують звернутися до російського уряду з пропозицією припинити бойові дії хоча б на час різдвяних свят. Він наголосив, що протягом останніх місяців війна призводить передусім до загибелі та страждань цивільного населення, а удари спрямовані по дитячих садках, школах і житловій інфраструктурі.

— Протягом останніх тижнів і місяців ця війна в основному знищує цивільне населення, садки, школи. Це терор цивільного населення в Україні. І, можливо, російський уряд має залишки людяності й, може, дасть людям спокій на декілька днів хоча б протягом Різдва, — заявив Фрідріх Мерц.

Слід зазначити, що Німеччина ухвалила рішення надати Україні ще 40 мільйонів євро у межах зимової допомоги, через постійні російські удари по українській інфраструктурі. Виділені кошти спрямують на ремонт систем опалення та пошкодженого житла, закупівлю генераторів, а також постачання найнеобхідніших речей: ковдр, засобів гігієни та іншої гуманітарної допомоги.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські атаки спричинили перебої з електрикою та водою у Херсоні
Зеленський заявив про підготовку до перемовин і можливої зустрічі з Трампом
Через російський удар по Одещині загорівся склад з бойлерами та обігрівачами
Реклама

Читайте також:

новини

Майже ₴112 тис.: скільки заробляли посадовці Миколаївської ОВА у жовтні

Світлана Іванченко
новини

Понад 400 компаній закрились на Миколаївщині у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві працює безкоштовний простір для чоловіків, де навчають батьківству та надають емоційну підтримку

Анна Гакман
новини

Сєнкевич похвалив департамент архітектури Миколаєва

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Через російський удар по Одещині загорівся склад з бойлерами та обігрівачами
Зеленський заявив про підготовку до перемовин і можливої зустрічі з Трампом
Російські атаки спричинили перебої з електрикою та водою у Херсоні

FPV-дрони і артилерія били по Миколаївщині: пошкоджено будинок та електромережі

Зеленський заявив про підготовку до перемовин і можливої зустрічі з Трампом

Російські атаки спричинили перебої з електрикою та водою у Херсоні