Україна підтримує ідею різдвяного перемир’я, запропоновану канцлером Німеччини

Володимир Зеленський підтримав ідею різдвяного перемир’я, запропоновану канцлером Німеччини. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку ініціативі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо припинення бойових дій на період Різдва.

За словами глави держави, цю пропозицію обговорювали під час переговорів з американською стороною, і Сполучені Штати підтримали такий підхід, пише «Укрінформ».

Володимир Зеленський наголосив, що Україна позитивно ставиться до будь-яких форматів припинення вогню, зокрема й до енергетичного перемир’я.

— Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я як президент, безумовно, підтримую таку ідею. Я вважаю, що й енергетичне перемир’я нормальне, будь-який cease fire ми будемо підтримувати. Ми підтримуємо в цілому і Європу, і Сполучені Штати Америки в кроках щодо закінчення війни, — сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зазначив, що реалізація будь-якого перемир’я значною мірою залежить від політичної волі російської сторони.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що міжнародні партнери планують звернутися до російського уряду з пропозицією припинити бойові дії хоча б на час різдвяних свят. Він наголосив, що протягом останніх місяців війна призводить передусім до загибелі та страждань цивільного населення, а удари спрямовані по дитячих садках, школах і житловій інфраструктурі.

— Протягом останніх тижнів і місяців ця війна в основному знищує цивільне населення, садки, школи. Це терор цивільного населення в Україні. І, можливо, російський уряд має залишки людяності й, може, дасть людям спокій на декілька днів хоча б протягом Різдва, — заявив Фрідріх Мерц.

Слід зазначити, що Німеччина ухвалила рішення надати Україні ще 40 мільйонів євро у межах зимової допомоги, через постійні російські удари по українській інфраструктурі. Виділені кошти спрямують на ремонт систем опалення та пошкодженого житла, закупівлю генераторів, а також постачання найнеобхідніших речей: ковдр, засобів гігієни та іншої гуманітарної допомоги.