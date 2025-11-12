Німеччина виділяє додаткові €40 млн на зимову підтримку України
13:17, 12 листопада, 2025
-
Німеччина ухвалила рішення надати Україні ще 40 мільйонів євро у межах зимової допомоги, через постійні російські удари по українській інфраструктурі.
Як повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у коментарі ntv, мета цієї підтримки — допомогти українцям пережити холодний сезон.
— Ми допомагаємо забезпечити, щоб будинки залишалися теплими і освітленими, і щоб Росії, з її цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газо- і теплопостачання, не вдалося зламати моральний дух захисників своєї країни, — оголосив міністр закордонних справ.
Виділені кошти спрямують на ремонт систем опалення та пошкодженого житла, закупівлю генераторів, а також постачання найнеобхідніших речей: ковдр, засобів гігієни та іншої гуманітарної допомоги.
Раніше Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.
