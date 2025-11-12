  • середа

Німеччина виділяє додаткові €40 млн на зимову підтримку України

Німеччина ухвалила рішення надати Україні ще 40 мільйонів євро у межах зимової допомоги, через постійні російські удари по українській інфраструктурі.

Як повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у коментарі ntv, мета цієї підтримки — допомогти українцям пережити холодний сезон.

— Ми допомагаємо забезпечити, щоб будинки залишалися теплими і освітленими, і щоб Росії, з її цілеспрямованими терористичними атаками на цивільні газо- і теплопостачання, не вдалося зламати моральний дух захисників своєї країни, — оголосив міністр закордонних справ.

Виділені кошти спрямують на ремонт систем опалення та пошкодженого житла, закупівлю генераторів, а також постачання найнеобхідніших речей: ковдр, засобів гігієни та іншої гуманітарної допомоги.

Раніше Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.

