Німеччина надаватиме Україні €9 млрд щорічно. Фото: Getty images

Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.

Про це на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив німецький міністр фінансів та віцеканцлер Ларс Клінгбайль, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

— Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов’язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно, — сказав Ларс Клінгбайль.

Крім того, Клінгбайль обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченком продовження та варіанти підтримки України.

Раніше повдіомлялось, що у понеділок, 25 серпня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.