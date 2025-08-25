Віцеканцлер Німеччини приїхав до Києва з неанонсованим візитом

Віцеканцлер Німеччини приїхав до Києва. Фото: Getty Images

У понеділок, 25 серпня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.

Про це повідомляє Reuters.

Політик наголосив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Німеччини. Він підкреслив, що Берлін залишається другим за обсягами допомоги Україні у світі та найбільшим партнером у Європі.

Ларс Клінгбайл закликав російського президента Володимира Путіна проявити готовність до мирного процесу.

Нагадаємо, що Уряд Німеччини профінансував контракт на постачання Україні радіолокаційних станцій TRML-4D та систем ППО Typhon-2. Також разом з Норвегією буде профінансовано передачу Україні двох систем ППО Patriot.