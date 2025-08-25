Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    25 серпня, 2025

  • 21°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 21° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Віцеканцлер Німеччини приїхав до Києва з неанонсованим візитом

Віцеканцлер Німеччини приїхав до Києва. Фото: Getty ImagesВіцеканцлер Німеччини приїхав до Києва. Фото: Getty Images

У понеділок, 25 серпня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.

Про це повідомляє Reuters.

Політик наголосив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Німеччини. Він підкреслив, що Берлін залишається другим за обсягами допомоги Україні у світі та найбільшим партнером у Європі.

Ларс Клінгбайл закликав російського президента Володимира Путіна проявити готовність до мирного процесу.

Нагадаємо, що Уряд Німеччини профінансував контракт на постачання Україні радіолокаційних станцій TRML-4D та систем ППО Typhon-2. Також разом з Норвегією буде профінансовано передачу Україні двох систем ППО Patriot.

Останні новини про: Війна в Україні

У День Незалежності з полону повернулися миколаївські морпіхи
Обстріли Херсонщини: поранені троє людей, зруйновані будинки та газопровід
До Києва приїхав прем’єр-міністр Норвегії
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті

Марія Хаміцевич
новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
новини

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

До Києва приїхав прем’єр-міністр Норвегії
Обстріли Херсонщини: поранені троє людей, зруйновані будинки та газопровід
У День Незалежності з полону повернулися миколаївські морпіхи

Історичне золото: миколаївська гімнастка Перемета стала чемпіонкою світу у складі збірної України

У День Незалежності з полону повернулися миколаївські морпіхи

2 години тому

До Києва приїхав прем’єр-міністр Норвегії

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay