Віцеканцлер Німеччини приїхав до Києва з неанонсованим візитом
- Марія Хаміцевич
10:07, 25 серпня, 2025
У понеділок, 25 серпня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр фінансів і віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл.
Про це повідомляє Reuters.
Політик наголосив, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку Німеччини. Він підкреслив, що Берлін залишається другим за обсягами допомоги Україні у світі та найбільшим партнером у Європі.
Ларс Клінгбайл закликав російського президента Володимира Путіна проявити готовність до мирного процесу.
Нагадаємо, що Уряд Німеччини профінансував контракт на постачання Україні радіолокаційних станцій TRML-4D та систем ППО Typhon-2. Також разом з Норвегією буде профінансовано передачу Україні двох систем ППО Patriot.
