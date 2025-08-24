Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Норвегія і Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України

ЗРК Patriot. Фото: US ArmyЗРК Patriot. Фото: US Army

Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон (приблизно 685 мільйонів доларів) на посилення протиповітряної оборони України.

Як повідомив уряд країни, разом із Німеччиною буде профінансовано передачу Україні двох систем ППО Patriot. Зараз вони перебувають у Німеччині, але їх планують передати «якнайшвидше». США вже підтвердили, що замінять передані комплекси новими.

Крім того, Норвегія долучиться до закупівлі радарів від німецької компанії Hensoldt та систем протиповітряної оборони від норвезького виробника Kongsberg.

Уряд Німеччини також профінансував контракт на постачання Україні радіолокаційних станцій TRML-4D та систем ППО Typhon-2.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.

Слід зазначити, що американська система протиповітряної оборони Patriot, яку для України фінансує Німеччина, ще на стадії виробництва і буде готова орієнтовно через 6–8 місяців. Також Німеччина розглядає варіант передати Україні ще одну систему Patriot зі своїх арсеналів, а потім замінити її новою. Але таке рішення займе роки — через складність виробництва.

