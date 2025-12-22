Україна отримала €2,3 млрд у межах шостого траншу від Євросоюзу

Україна отримала 2,3 млрд євро шостого траншу від Євросоюзу. Фото: pon.org.ua

Україна отримала близько 2,3 мільярда євро фінансування від Європейського Союзу після рішення Ради ЄС про надання шостого траншу в межах механізму Ukraine Facility.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, до державного бюджету надійшло 2,1 мільярда євро кредитних коштів та ще 200 мільйонів євро у вигляді гранту. Це вже шостий регулярний транш, передбачений у межах першого компонента фінансового інструменту.

Отримані кошти спрямують на покриття першочергових соціальних і гуманітарних потреб держави, зокрема на забезпечення стабільної роботи бюджетної сфери в умовах війни.

Для отримання фінансування Україна виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для цього траншу, а також один із показників, запланованих у межах попереднього етапу програми.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що підтримка в межах Ukraine Facility відіграє ключову роль у збереженні макрофінансової стабільності країни та безперебійному функціонуванні державного управління під час війни. За його словами, виконання понад 60 пунктів Плану України свідчить про послідовність реформ, курс на відновлення та прагнення до членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, що саміт Європейського Союзу ухвалив рішення про надання Україні фінансової підтримки у розмірі 90 мільярдів євро шляхом спільного запозичення. Кошти планують спрямувати на 2026–2027 роки.