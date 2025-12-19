Євросоюз ухвалив рішення про фінансування України на €90 млрд. Фото: pon.org.ua

Саміт Європейського Союзу ухвалив рішення про надання Україні фінансової підтримки у розмірі 90 мільярдів євро шляхом спільного запозичення. Кошти планують спрямувати на 2026–2027 роки.

Рішення було ухвалене після відмови ЄС від ідеї так званої «репараційної позики», яку раніше активно обговорювали. Про погодження фінансування повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта, зазначивши, що країни ЄС досягли згоди та взяли на себе відповідні зобов’язання.

Механізм підтримки передбачає спільне запозичення на рівні Євросоюзу. Для ухвалення такого рішення була необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив, що частину коштів спрямують на військові потреби України. За його словами, цього обсягу фінансування має вистачити для покриття як оборонних, так і бюджетних потреб держави протягом найближчих двох років. Він також наголосив, що таке рішення є важливим сигналом у контексті завершення війни.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав обнадійливий сигнал щодо подальшого фінансування від прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, попри його скептичну позицію щодо надання Україні позики за рахунок заморожених російських активів.