Через пожежі на Миколаївщині горіли будинок та автомобіль

Пожежа у будинку в Вознесенську. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 18 грудня та вночі 19 грудня у Миколаївській області сталося дві пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у Вознесенську горів житловий будинок. Після прибуття вогнеборці встановили, що горіли телевізор і підлога в одній з кімнат.

З’ясувалося, що 75-річну власницю будинку вивели сусіди. Медичної допомоги вона не потребувала. Пожежу загасили на площі 10 квадратних метрів, її причина встановлюється. Від ДСНС залучалися чотири співробітники та один спецавтомобіль.

Крім цього, у Миколаєві вночі 19 грудня вогнеборці загасили пожежу автомобіля Mazda на площі 2 квадратні метри. Причина займання встановлюється. До ліквідації пожежі залучалися один спецавтомобіль та чотири співробітники ДСНС.

Пожежа авто у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа авто у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

