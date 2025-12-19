Через пожежі на Миколаївщині горіли будинок та автомобіль
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
15:00, 19 грудня, 2025
-
Вдень 18 грудня та вночі 19 грудня у Миколаївській області сталося дві пожежі.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що у Вознесенську горів житловий будинок. Після прибуття вогнеборці встановили, що горіли телевізор і підлога в одній з кімнат.
З’ясувалося, що 75-річну власницю будинку вивели сусіди. Медичної допомоги вона не потребувала. Пожежу загасили на площі 10 квадратних метрів, її причина встановлюється. Від ДСНС залучалися чотири співробітники та один спецавтомобіль.
Крім цього, у Миколаєві вночі 19 грудня вогнеборці загасили пожежу автомобіля Mazda на площі 2 квадратні метри. Причина займання встановлюється. До ліквідації пожежі залучалися один спецавтомобіль та чотири співробітники ДСНС.
Нагадаємо, у Приморському районі Одеси сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Загоряння виникло після вибуху повербанку.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.