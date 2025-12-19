 Через пожежі на Миколаївщині горіли будинок та автомобіль

Через пожежі на Миколаївщині горіли будинок та автомобіль

Пожежа у будинку в Вознесенську. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у будинку в Вознесенську. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 18 грудня та вночі 19 грудня у Миколаївській області сталося дві пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у Вознесенську горів житловий будинок. Після прибуття вогнеборці встановили, що горіли телевізор і підлога в одній з кімнат.

З’ясувалося, що 75-річну власницю будинку вивели сусіди. Медичної допомоги вона не потребувала. Пожежу загасили на площі 10 квадратних метрів, її причина встановлюється. Від ДСНС залучалися чотири співробітники та один спецавтомобіль.

Крім цього, у Миколаєві вночі 19 грудня вогнеборці загасили пожежу автомобіля Mazda на площі 2 квадратні метри. Причина займання встановлюється. До ліквідації пожежі залучалися один спецавтомобіль та чотири співробітники ДСНС.

Пожежа авто у Миколаєві. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа авто у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа авто у Миколаєві. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа авто у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Загоряння виникло після вибуху повербанку.

