На комісії обласної ради погодили грошову допомогу 73 мешканцям Миколаївщини

На комісії обласної ради погодили грошову допомогу 73 мешканцям Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАНа комісії обласної ради погодили грошову допомогу 73 мешканцям Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

У п’ятницю, 19 грудня, під головуванням голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика відбулося чергове засідання спеціальної комісії обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям області, які опинилися у скрутному становищі через непередбачені обставини або мають проблеми зі здоров’ям. Допомогу надають у межах обласної програми соціального захисту населення «Турбота».

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Під час засідання члени комісії розглянули 77 заявок від мешканців Миколаївської області. Йдеться про людей зі складними захворюваннями, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, чинних військовослужбовців та інших громадян, які потребують підтримки.

На комісії обласної ради погодили грошову допомогу 73 мешканцям Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАНа комісії обласної ради погодили грошову допомогу 73 мешканцям Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
На комісії обласної ради погодили грошову допомогу 73 мешканцям Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАНа комісії обласної ради погодили грошову допомогу 73 мешканцям Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
На комісії обласної ради погодили грошову допомогу 73 мешканцям Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВАНа комісії обласної ради погодили грошову допомогу 73 мешканцям Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА

У результаті погодили виплати 73 людям, частину заявок відправили на доопрацювання. Виділені кошти спрямують на надання допомоги тим, хто зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров’ям та складними життєвими обставинами.

«За цей рік загалом ми провели сім засідань спеціальної комісії, у результаті яких погодили виплати 477 мешканцям Миколаївської області на загальну суму 7,5 мільйона гривень. Це реальна підтримка для людей, які її потребують», — зазначив Антон Табунщик.

Кожен випадок детально розглянули члени комісії: голова комісії обласної ради з питань охорони здоров’я Ірина Шабільянова, заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Олег Бабін та начальник відділу розвитку соціальних послуг департаменту соціального захисту Інна Юдіна.

Нагадаємо, що під час засідання у жовтні розглянули 72 заяви від жителів області, серед яких – учасники бойових дій, військовослужбовець, повернений із російського полону, а також люди з інвалідністю, у тому числі діти. За результатами розгляду погодили виплати 60 заявникам.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Пресслужба Миколаївської ОВА

