Клуб

Ще 60 мешканців Миколаївщини отримають грошову допомогу в межах програми «Турбота»

У п’ятницю, 31 жовтня, відбулося чергове засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям області, які опинилися у складних життєвих обставинах або мають проблеми зі здоров’ям. Допомогу надають у межах програми соціального захисту населення «Турбота».

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

Під час засідання розглянули 72 заяви від жителів області, серед яких – учасники бойових дій, військовослужбовець, повернений із російського полону, а також люди з інвалідністю, у тому числі діти. За результатами розгляду погодили виплати 60 заявникам.

«Більшість людей, які звертаються за допомогою, мають складні, а подекуди невиліковні захворювання. Тому надана підтримка – це найменше, чим ми можемо допомогти. Систематична робота в межах програми “Турбота” залишається важливою не лише під час воєнного стану, адже лікування тяжких і рідкісних захворювань потребує значних коштів і постійної уваги», – зазначив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Кожен випадок детально розглянули члени комісії: голова комісії облради з питань охорони здоровʼя Ірина Шабільянова, заступник начальника обласного управління охорони здоровʼя Олег Бабін та начальник відділу розвитку соцпослуг департаменту соцзахисту Інна Юдіна.

Очільник обласної ради також зауважив, що від початку 2025 року відбулося вже шість засідань комісії, за результатами яких погоджено виплати 403 дорослим і дітям.

Засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги. Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги. Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги. Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги. Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги. Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги. Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги. Фото: Миколаївська обласна рада
Засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги. Фото: Миколаївська обласна радаЗасідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги. Фото: Миколаївська обласна рада
