«Це частина ІПСО», — Кім спростував інформацію про можливий наступ росіян на Миколаївщину

Віталій Кім заперечив інформацію про підготовку російських військ до наступу на Миколаївщину. Фото: Миколаївська ОВА

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заперечив інформацію щодо можливої підготовки російських військ до наступу на Миколаївщину.

Про це він повідомив в ефірі «Еспресо онлайн».

За його словами, ознак підготовки російських військ до наступу на півдні немає, а розмови про можливий наступ на Миколаївщину є дезінформацією.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Це частина російського ІПСО (інформаційно-психологічна операція, — прим.) для того, щоб довести до абсурду їхні можливості, щоб ми погоджувалися і чи нам не впадали в око інші умови, наприклад, зупинення вогню чи щось подібне. Вони не здійснюють підготовки до атаки на правий берег Дніпра — навіть на Херсонщині. Про Миколаївщину взагалі не йдеться, так само як і про Одесу — про це навіть близько не пахне. Якби така підготовка велася, наша розвідка це зафіксувала б, і я б особисто це бачив, — сказав Віталій Кім.

Крім того, за його словами, у росіян не вистачає людей, тому резерви з півдня перекидають на східний напрямок — у бік Донецької, ближче до Дніпропетровської та Запорізької областей.

— У росіян немає резервів: навпаки, вони перекидають сили, які стояли тут, на східний напрямок — у бік Донецької, ближче до Дніпропетровської та Запорізької областей. Вони, навпаки, знімають звідси людей, бо їм бракує особового складу, і використовують резерви. Водночас у медіа поширюють заяви про нібито підготовку наступу на Миколаївську та Одеську області — щоб збити нас з пантелику, і ми на це реагували. Насправді цього немає: у них не вистачає людей, тому вони забирають сили з південного напрямку й перекидають їх на схід, — додав Віталій Кім.

Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Зазначимо, що учора Віталій Кім повідомив, що відновлення електропостачання на Миколаївщині відбуватиметься у два етапи: