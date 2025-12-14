 Російські війська обстріляли Херсон: деталі

Російські обстріли Херсонщини: пошкоджено багатоповерхівку та кілька приватних будинків

Місто Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне ХерсонМісто Херсон. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон

Учора, 13 грудня, на Херсонщині російські війська обстріляли житлові квартали та об’єкти критичної й соціальної інфраструктури, пошкодивши багатоповерхівку, кілька приватних будинків та транспорт.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Дніпровське, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дар'ївка, Новотягинка, Берислав, Томарине, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

— Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили тролейбусну лінію та автобус. Через російську агресію дві людини дістали поранення, — повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, уранці 13 грудня внаслідок масованих російських ударів знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.

