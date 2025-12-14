Масований обстріл Миколаєва: за два дні облтеплоенерго закупили 24 тонни дизеля для генераторів

Миколаївоблтеплоенерго закупило 24 тонни дизеля для генераторів, архівне фото: МикВісті

За два дні комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» закупило 24 тонни дизельного пального для генераторів, які підтримують роботу критичної інфраструктури міста під час відключень електроенергії.

Про це повідомив директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов у коментарі «МикВісті».

За його словами, за день витрачають близько 15 тонн дизеля, але точну кількість ще не підрахували.

— Ми купили вчора та сьогодні 24 тонни дизеля. Не всі генератори працюють на дизелі, є також бензинові. У нас генератори були заправлені, частково доливали, ще є залишки. Щодня витрачаємо близько 15 тонн, але точну кількість ще не підрахували. По-перше, у нас є технічні паспорти генераторів, по-друге, ми спеціально замовляли норми витрат пального — за ними рахували, але життя вносить свої корективи: залежно від навантаження генератора та часу його роботи. Ми закупили 24 тонни, щоб мати запас, а скільки витрачено, дізнаюся завтра, коли перевіримо залишки. Кожен генератор потребує часу для перевірки. Зима тільки почалася, процеси потрібно автоматизувати, — сказав Микола Логвінов.

Крім того, Микола Логвінов повідомив, що, попри «великий колектив, людей усе одно не вистачає», оскільки кожен генератор під час запуску та роботи має контролюватися.

— У нас сьогодні великий колектив, але людей усе одно не вистачає. Це перша історія. Друга історія, найбільше уваги приділяють тим котельням і об’єктам, де багато населення, де розташована соціальна сфера — лікарні та інше. Кожен генератор під час запуску та роботи має контролюватися людиною. Знищити обладнання — це просто. Цієї ночі ситуація була нестабільною, люди працювали цілодобово. Є деякі котельні, які під час переходу на генератор мали проблеми з електронікою, і її доводилося ремонтувати. Спалити обладнання — це елементарно, але де взяти нове потім — ніхто вам не скаже, — додав Микола Логвінов.

У Миколаєві поступово відновлюють електропостачання та водопостачання

Станом на зараз у Миколаєві світло подають почергово, критична інфраструктура — лікарні, котельні та насосні станції водоканалу — працюють без відключень.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, опалення у місті стабільне, проте у 26 будинках воно тимчасово не функціонує через відсутність електрики. «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з мешканцями підключає генератори, щоб розв'язати проблему.

Пункти незламності, які за час роботи відвідали понад 2 тисячі 700 людей, з 15:00 тимчасово припиняють роботу. У разі нового блекауту їхню роботу відновлять.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що водопостачання також відновлено.