Масований обстріл Миколаєва: за два дні облтеплоенерго закупили 24 тонни дизеля для генераторів
15:30, 14 грудня, 2025
-
За два дні комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» закупило 24 тонни дизельного пального для генераторів, які підтримують роботу критичної інфраструктури міста під час відключень електроенергії.
Про це повідомив директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов у коментарі «МикВісті».
За його словами, за день витрачають близько 15 тонн дизеля, але точну кількість ще не підрахували.
— Ми купили вчора та сьогодні 24 тонни дизеля. Не всі генератори працюють на дизелі, є також бензинові. У нас генератори були заправлені, частково доливали, ще є залишки. Щодня витрачаємо близько 15 тонн, але точну кількість ще не підрахували. По-перше, у нас є технічні паспорти генераторів, по-друге, ми спеціально замовляли норми витрат пального — за ними рахували, але життя вносить свої корективи: залежно від навантаження генератора та часу його роботи. Ми закупили 24 тонни, щоб мати запас, а скільки витрачено, дізнаюся завтра, коли перевіримо залишки. Кожен генератор потребує часу для перевірки. Зима тільки почалася, процеси потрібно автоматизувати, — сказав Микола Логвінов.
Крім того, Микола Логвінов повідомив, що, попри «великий колектив, людей усе одно не вистачає», оскільки кожен генератор під час запуску та роботи має контролюватися.
— У нас сьогодні великий колектив, але людей усе одно не вистачає. Це перша історія. Друга історія, найбільше уваги приділяють тим котельням і об’єктам, де багато населення, де розташована соціальна сфера — лікарні та інше. Кожен генератор під час запуску та роботи має контролюватися людиною. Знищити обладнання — це просто. Цієї ночі ситуація була нестабільною, люди працювали цілодобово. Є деякі котельні, які під час переходу на генератор мали проблеми з електронікою, і її доводилося ремонтувати. Спалити обладнання — це елементарно, але де взяти нове потім — ніхто вам не скаже, — додав Микола Логвінов.
У Миколаєві поступово відновлюють електропостачання та водопостачання
Станом на зараз у Миколаєві світло подають почергово, критична інфраструктура — лікарні, котельні та насосні станції водоканалу — працюють без відключень.
Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, опалення у місті стабільне, проте у 26 будинках воно тимчасово не функціонує через відсутність електрики. «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з мешканцями підключає генератори, щоб розв'язати проблему.
Пункти незламності, які за час роботи відвідали понад 2 тисячі 700 людей, з 15:00 тимчасово припиняють роботу. У разі нового блекауту їхню роботу відновлять.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що водопостачання також відновлено.
