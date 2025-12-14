У Миколаєві поступово відновлюють електропостачання та водопостачання, а Пункти незламності згортають роботу

У Миколаєві опалення працює, а світло подають почергово, архівне фото: МикВісті

Станом на зараз у Миколаєві світло подають почергово, критична інфраструктура — лікарні, котельні та насосні станції водоканалу — працюють без відключень.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, опалення у місті стабільне, проте у 26 будинках воно тимчасово не функціонує через відсутність електрики. «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з мешканцями підключає генератори, щоб розв'язати проблему.

— Куст - Баштанка, Снігурівка, Березнегувате — споживачі заживлені. Мобільний зв'язок повертаємо, найбільше проблем у віддалених населених пунктах, — додав Віталій Кім.

Пункти незламності, які за час роботи відвідали понад 2 тисячі 700 людей, з 15:00 тимчасово припиняють роботу. У разі нового блекауту їхню роботу відновлять.

— Важливо! З 15:00 у Миколаєві згортаємо роботу Пунктів незламності, оскільки електропостачання в місті поступово відновлюється. У разі повернення блекауту Пункти незламності негайно відновлять роботу. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, — сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він додав, що водопостачання також відновлено.

— Пам'ятайте: система заповнюється поступово, треба трохи часу, щоб вода дійшла до вашої оселі. Нагадую, що слід мати запас питної води мінімум на пару діб! — сказав Олександр Сєнкевич.

Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Зазначимо, що учора Віталій Кім повідомив, що відновлення електропостачання на Миколаївщині відбуватиметься у два етапи: