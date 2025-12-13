 Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині, — МВС

Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині, — МВС

Наслідки обстрілу Миколаївщини 13 грудня. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаївщини 13 грудня. Фото: ДСНС

Уночі 13 грудня російські війська завдали масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Наразі без електропостачання залишаються понад мільйон абонентів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, ракети та дрони Росія спрямувала на п’ять регіонів: Дніпропетровську, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську та Чернігівську області. Щонайменше п’ятеро людей дістали поранення, загиблих немає.

Станом на зараз рятувальники вже ліквідували 14 пожеж, триває гасіння ще двох. Найскладніша ситуація з електропостачанням залишається в Одеській та Миколаївській областях.

«Затверджені напередодні алгоритми реагування на надзвичайні ситуації внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу вже сьогодні дозволяють діяти оперативніше: оптимізувати залучення сил, пришвидшити гасіння пожеж, мінімізувати наслідки атаки. Кожен — від тих, хто працює на місцях обстрілів, до керівництва органів і підрозділів — знає, що робити. На жаль, через загрозу повторних ударів у деяких регіонах рятувальники були змушені тимчасово припиняти гасіння вогню. Задля безпеки особового складу використовують дистанційне гасіння — роботизовану техніку та піноутворювачі», — зазначив Ігор Клименко.

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Через обстріл у місті постраждали п’ятеро людей. Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Одеська область також опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі.В окремих районах області зафіксовані перебої з електропостачанням.

Крім цього, через масовані російські удари знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.

