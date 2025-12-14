У Миколаєві продовжують ліквідацію наслідків обстрілу: відновили вісім покрівель
17:46, 14 грудня, 2025
-
Сьогодні, 14 грудня, у Миколаєві триває ліквідація наслідків вчорашнього обстрілу.
Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, за день комунальні служби закрили 8 покрівель.
Також за день вдалося:
• закрити пошкоджені вікна, використавши 170 листів ОСБ;
• вивезти три машини сміття;
• прибрати прибудинкову територію.
— Завтра роботи продовжаться. Триматиму вас у курсі. Дякую Збройним силам України за захист міста і за те, що ми маємо змогу працювати та допомагати людям. Також дякую нашим комунальним службам за пророблену роботу, — написав Олександр Сєнкевич.
Він додав, що комісійне обстеження об’єктів, пошкоджених після 23 лютого 2023 року, проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради.
Для цього потрібно подати заяву за адресою Херсонське шосе, 48/8 або на електронну пошту dabimk@mkrada.gov.ua. Консультації можна отримати за телефонами 53-31-18 та 53-31-25.
У Миколаєві поступово відновлюють електропостачання та водопостачання
Станом на зараз у Миколаєві світло подають почергово, критична інфраструктура — лікарні, котельні та насосні станції водоканалу — працюють без відключень.
Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, опалення у місті стабільне, проте у 26 будинках воно тимчасово не функціонує через відсутність електрики. «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з мешканцями підключає генератори, щоб розв'язати проблему.
Пункти незламності, які за час роботи відвідали понад 2 тисячі 700 людей, з 15:00 тимчасово припиняють роботу. У разі нового блекауту їхню роботу відновлять.
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що водопостачання також відновлено.
Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо
Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.
Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.
За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.
Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.
Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.
Зазначимо, що учора Віталій Кім повідомив, що відновлення електропостачання на Миколаївщині відбуватиметься у два етапи:
-
Тимчасове відновлення електрики триватиме 3–4 години.
-
Повне відновлення мереж та повернення електропостачання до стану «як було» очікується протягом двох діб.
