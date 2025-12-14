У Миколаєві продовжують ліквідацію наслідків обстрілу: відновили вісім покрівель

У Миколаєві продовжують ліквідацію наслідків обстрілу, архівне фото МикВісті

Сьогодні, 14 грудня, у Миколаєві триває ліквідація наслідків вчорашнього обстрілу.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, за день комунальні служби закрили 8 покрівель.

Також за день вдалося:

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

• закрити пошкоджені вікна, використавши 170 листів ОСБ;

• вивезти три машини сміття;

• прибрати прибудинкову територію.

— Завтра роботи продовжаться. Триматиму вас у курсі. Дякую Збройним силам України за захист міста і за те, що ми маємо змогу працювати та допомагати людям. Також дякую нашим комунальним службам за пророблену роботу, — написав Олександр Сєнкевич.

Він додав, що комісійне обстеження об’єктів, пошкоджених після 23 лютого 2023 року, проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради.

Для цього потрібно подати заяву за адресою Херсонське шосе, 48/8 або на електронну пошту dabimk@mkrada.gov.ua. Консультації можна отримати за телефонами 53-31-18 та 53-31-25.

У Миколаєві поступово відновлюють електропостачання та водопостачання

Станом на зараз у Миколаєві світло подають почергово, критична інфраструктура — лікарні, котельні та насосні станції водоканалу — працюють без відключень.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, опалення у місті стабільне, проте у 26 будинках воно тимчасово не функціонує через відсутність електрики. «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з мешканцями підключає генератори, щоб розв'язати проблему.

Пункти незламності, які за час роботи відвідали понад 2 тисячі 700 людей, з 15:00 тимчасово припиняють роботу. У разі нового блекауту їхню роботу відновлять.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що водопостачання також відновлено.

Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Зазначимо, що учора Віталій Кім повідомив, що відновлення електропостачання на Миколаївщині відбуватиметься у два етапи: