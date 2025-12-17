 Світлину українського хлопчика визнали однією з кращих у National Geographic

Світлина українського хлопчика з Полтавщини увійшла до добірки найкращих фото року National Geographic

Фотографія з України стала однією з найкращих фотографій 2025 року за версією National Geographic. До добірки потрапив знімок, зроблений у Полтавській області.

Про це повідомляється на офіційному сайті National Geographic. У виданні зазначають, що з тисяч фотографій з усього світу були обрані ті, які найбільше надихнули та емоційно вразили редакцію.

«В обіймах родини». Фото: Анастасія Тейлор-Лінд«В обіймах родини». Фото: Анастасія Тейлор-Лінд

До списку найкращих увійшла світлина під назвою «В обіймах родини», авторкою якої є англійсько-шведська фотографиня Анастасія Тейлор-Лінд. На фото зображений український хлопчик Тимофій Цвєтков у футболці з написом «Мій тато носить форму ЗСУ». Поруч із ним — його тітка Ольга Грінік, яка тримає хлопчика за руку.

В описі до світлини зазначається, що під час повномасштабної війни життя родини стало нестабільним. Поки батько Тимофія воював у лавах Збройних сил України, рідне місто сім’ї поблизу лінії фронту було окуповане російськими військами. Родина змушена була евакуюватися до села в центральній частині України, де мешкали їхні родичі.

Фотографиня розповідає, що момент зйомки не був суцільно трагічним. Родина зібралася разом за столом на подвір’ї, спілкувалася та ділилася їжею. За словами Тейлор-Лінд, навіть поруч із війною життя складається не лише з трагедій, але й з моментів єдності та тепла.

Анастасія Тейлор-Лінд разом з українською фотографинею Алісою Соповою вже понад сім років документують життя родини Грініків у межах проєкту 5K From the Frontline, який розповідає про повсякденне життя людей поблизу війни. За цей час вони зафіксували евакуації, народження дітей і те, як чоловіки з родини один за одним ставали до лав ЗСУ.

— Я мала багато планів щодо пошуку «головних героїв» для історії, але Грініки самі обрали нас. Ви не завжди знаєте, з ким виникне зв’язок. Він має ґрунтуватися на справжньому взаємному інтересі та взаємній довірі, — розповіла Анастасія Тейлор-Лінд.

Нині зйомки стали для родини своєрідною традицією — зустрічі відбуваються один-два рази на рік і тривають кілька днів. Фотографиня привозить надруковані світлини з попередніх зйомок, серед яких — фото зруйнованого дому родини в Авдіївці.

Попри особисту травму, отриману у 2023 році внаслідок російського ракетного удару по Краматорську, Анастасія Тейлор-Лінд продовжує працювати. За її словами, фотографія залишається для неї способом фіксувати реальність і зберігати людські історії під час війни.

Раніше американський журнал Time оприлюднив добірку зі 100 головних фотографій 2025 року. У список потрапили ключові події світу, п’ять із них — з України.

