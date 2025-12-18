 Експравоохоронець у Миколаївській та Херсонській областях підозрюється у продажі водійських прав

ДБР: експравоохоронця судитимуть за бізнес з продажу водійських прав у Миколаївській та Херсонській областях

Експравоохоронця судитимуть за нібито бізнес з продажу водійських прав у південних областях. Фото: ДБРЕксправоохоронця судитимуть за нібито бізнес з продажу водійських прав у південних областях. Фото: ДБР

Колишнього правоохоронця підозрюють в організації корупційного бізнесу з продажу водійських посвідчень у Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, схема мала чітку структуру та розподіл ролей. Організатором бізнесу став колишній правоохоронець з Херсонщини, який нібито використовував для цього свій професійний досвід і колишні зв’язки.

До діяльності, за версією слідства, він залучив інших, ще чинних поліцейських, які підшуковували клієнтів, а також представників автошкіл та сервісного центру МВС, що оформлювали фіктивні документи про проходження навчання та допомагали із прискоренним складанням теоретичних і практичних іспитів.

Експравоохоронця судитимуть за нібито бізнес з продажу водійських прав у південних областях. Фото: ДБРЕксправоохоронця судитимуть за нібито бізнес з продажу водійських прав у південних областях. Фото: ДБР

Вартість незаконної послуги в середньому становила близько 20 тисяч гривень, при цьому остаточну суму визначали індивідуально. Окрім цього, учасники угруповання, за даними ДБР, виготовляли підроблені медичні довідки.

Експравоохоронця судитимуть за нібито бізнес з продажу водійських прав у південних областях. Фото: ДБРЕксправоохоронця судитимуть за нібито бізнес з продажу водійських прав у південних областях. Фото: ДБР
Експравоохоронця судитимуть за нібито бізнес з продажу водійських прав у південних областях. Фото: ДБРЕксправоохоронця судитимуть за нібито бізнес з продажу водійських прав у південних областях. Фото: ДБР

Раніше ДБР повідомило про підозру ймовірному організатору схеми та трьом його спільникам за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі ці провадження перебувають на розгляді суду.

Також завершили досудове розслідування щодо адміністратора сервісного центру МВС та співробітника автошколи.

Підозрюваним інкримінують одержання неправомірної вигоди, закінчений замах на одержання неправомірної вигоди, а також одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень посадовими особами. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше національний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму.

