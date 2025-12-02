Національний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму
14:12, 02 грудня, 2025
Національний музей історії України отримав більше ніж 7 тисячами унікальних археологічних артефактів. Колекцію передали державі після того, як її знайшли у колишнього народного депутата, який раніше очолював Раду Міністрів АР Крим.
Про це пише Державне бюро розслідувань.
Перші артефакти були знайдені ще у 2022 році. Серед них — гунський меч із золотим оздобленням, золота візантійська ікона XI–XII століття, прикраси, шоломи епохи еллінізму, посуд трипільської культури та інші цінні експонати.
Під час нових обшуків у колишнього посадовця виявили ще одну схованку зі старожитностями, частина яких могла бути незаконно вилучена з Музейного фонду України або здобута під час нелегальних розкопок.
Обвинувачений глава Ради Міністрів Криму угоду про визнання власної провини та погодився передати державі всю свою колекцію, включно з експонатами, які не знайшли під час обшуків.
