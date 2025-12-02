  • вівторок

    2 грудня, 2025

  • 8.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 8.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Національний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму

Національний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБРНаціональний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБР

Національний музей історії України отримав більше ніж 7 тисячами унікальних археологічних артефактів. Колекцію передали державі після того, як її знайшли у колишнього народного депутата, який раніше очолював Раду Міністрів АР Крим.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

Перші артефакти були знайдені ще у 2022 році. Серед них — гунський меч із золотим оздобленням, золота візантійська ікона XI–XII століття, прикраси, шоломи епохи еллінізму, посуд трипільської культури та інші цінні експонати.

Національний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБРНаціональний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБР
Національний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБРНаціональний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБР
Національний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБРНаціональний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБР

Під час нових обшуків у колишнього посадовця виявили ще одну схованку зі старожитностями, частина яких могла бути незаконно вилучена з Музейного фонду України або здобута під час нелегальних розкопок.

Обвинувачений глава Ради Міністрів Криму угоду про визнання власної провини та погодився передати державі всю свою колекцію, включно з експонатами, які не знайшли під час обшуків.

Національний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБРНаціональний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБР
Національний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБРНаціональний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБР
Національний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБРНаціональний музей історії отримав понад 7 тисяч артефактів колишнього глави Ради Міністрів Криму. Фото: ДБР

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю, який, нібито перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, влаштував стрілянину поблизу Запоріжжя. Унаслідок інциденту поранення отримали троє військовослужбовців.

Останні новини про: Культура

Спортсмени, актори та зооволонтери: у рейтинг українських лідерів «УП-100» потрапили четверо миколаївців
Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, концерти та кінопокази
Книжка Артема Чапая увійшла до списку найкращих нонфікшн-видань року за версією The Washington Post
Реклама

Читайте також:

новини

У Баштанці будуватимуть притулок для безпритульних тварин

Альона Коханчук
новини

В «Миколаївоблтеплоенерго» кажуть, що перші індивідуальні теплові пункти коштом Данії почнуть монтувати у 2026 році: де саме

Юлія Бойченко
новини

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

Юлія Бойченко
новини

Мер Південноукраїнська заявив, що світло в місті біля АЕС вимикають для справедливості

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві оцифрували понад 300 музейних артефактів: їх можна побачити в онлайн-музеї та книзі

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

Книжка Артема Чапая увійшла до списку найкращих нонфікшн-видань року за версією The Washington Post
Афіша тижня у Миколаєві: прем’єри, концерти та кінопокази
Спортсмени, актори та зооволонтери: у рейтинг українських лідерів «УП-100» потрапили четверо миколаївців

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявив, що у підприємства будуть «серйозні фінансові труднощі», якщо Кабмін не вирішить проблему з різницею в тарифах

Пожежі на Миколаївщині: горіли будинки, гараж, авто й інверторний акумулятор

3 години тому

Ті, хто не говорить: як тварини переживають війну у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні