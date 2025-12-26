Рік економії: Південноукраїнська міськрада після кількох зірваних засідань таки зібралася та прийняла бюджет-2026

Південноукраїнська міська рада, грудень 2025 року. Фото: МикВісті

Після декількох зірваних засідань Південноукраїнська міська рада 25 грудня провела сесію та ухвалила бюджет громади на 2026 рік.

Про це повідомляють «МикВісті».

Зазначимо, що вранці міський голова Південноукраїнську Валерій Онуфрієнко виступив із заявою про необхідність ввести у місті військову адміністрацію через зрив засідань сесій депутатського корпусу. Таку необхідність він аргументував тим, що депутати Південноукраїнської міської ради не змогли зібратися на кілька сесій поспіль, через що місто станом на 25 грудня не мало затвердженого бюджету на 2026 рік.

Близько 14:30 депутати зібрались біля сесійної зали та очікували на міського голову. Однак виявилось, що мера не було у місті через відрядження до Вознесенська.

Депутатський корпус звернувся до секретаря міськради дениса Кравченка з проханням скликати сесію.

Лише близько 15:15, як стало відомо «МикВісті», депутатський корпус Південноукраїнської міської ради та сам мер Валерій Онуфрієнко з четвертої спроби все ж зібрались на засідання.

Сесія тривала понад годину. Ще до затвердження порядку денного між депутатами виникла суперечка через пропозицію внести з голосу питання, яке не проходило профільні комісії.

Після цього секретар міської ради Денис Кравченко запропонував розглянути кадрове питання — зміну складу однієї з депутатських комісій. До ради долучилася нова депутатка від партії «Слуга народу» Валентина Цуркан, яка замінила Михайла Устюшенка, що склав мандат у лютому 2025 року.

Її планували включити до комісії з питань ЖКГ, однак частина депутатів наполягала на переведенні її до комісії з питань законності, де найменша кількість членів.

Після оголошення постанови ТВК нова депутатка склала присягу, отримала посвідчення та приступила до роботи в сесійній залі.

Депутати в очікуванні початку засідання сесії. Фото: Лариса Мініна, ЮжкаNews.City Депутати в очікуванні початку засідання сесії. Фото: Лариса Мініна, ЮжкаNews.City

На розгляд депутатів винесли шість питань. Міська рада підтримала програму місцевих стимулів для працівників первинної медичної допомоги на 2025–2030 роки. Документ, зокрема, уточнює формулювання та передбачає преміювання медпрацівників у розмірі 20–25% окладу (крім директора). Аналогічну програму ухвалили і для працівників міської лікарні, однак лише на 2025 рік — щоб уникнути ризику виникнення заборгованостей по зарплаті. Обидва рішення підтримали 21 депутат.

Зокрема депутатка Олена Петрина повідомила, що працівники КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» звернулися до мера з проханням підвищити зарплати та запровадити премії.

— Люди отримують близько 9 тисяч гривень. Прошу надати доручення щодо опрацювання можливих механізмів стимулювання, — заявила вона.

Заступник міського голови Микола Покрова пояснив, що рівень оплати праці на підприємстві частково прив’язаний до діючих тарифів, а підвищувати їх зараз закон не дозволяє.

Водночас депутати погодили разове преміювання працівників КП у розмірі 3 тисяч гривень. За словами Покрови, на це спрямують близько 750 тисяч грн із наявних коштів підприємства.

Однак Олена Петрина зазначила, що працівники підприємства звинувачують міськраду та виконком у необгрунтовано встановлених тарифах.

— На даний момент у нас існує мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду. Ми не маємо право піднімати. А водопостачання та водовідведення ми в цьому році затвердити економічно обгрунтований тариф. Тому наразі необхідності зміни тарифу немає, — сказав Микола Покрова. — Коли вчора мер спитав, скільки вони хочуть отримувати. Вони сказали, що хоча б 15 тисяч. Розумієте? Що таке сьогодні 15 тисяч, коли в тебе сімʼя і діти?, — додала Олена Петрина.

Міський голова Валерій Онуфрієнко розпорядився надати протокольне доручення зустрітися з профсоюзною організацією та прийти до спільного рішення.

Підтримка сил оборони та зміни до бюджету–2025

Депутати одноголосно внесли зміни до програми підтримки ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та ОШБ «Лють» на 2024–2026 роки, а також ухвалили зміни до бюджету громади на 2025 рік.

Начальниця управління фінансів Тетяна Гончарова повідомила, що на розподіл спрямовано 11,589 млн грн вільного залишку. Частину коштів направлять на медичну сферу — підтримку вторинної ланки та закупівлю медикаментів для відділень неврології та гемодіалізу.

Окремим рішенням запропоновано надати субвенцію на ремонт рентгенівської трубки КТ-апарата лікарні у Вознесенській громаді — заклад просить понад 460 тис. грн. Загальна вартість ремонту становить понад 5 млн грн, кошти збирають кілька громад району.

— Скинувся весь Вознесенський район. Всі громади, попросили і у нас, щоб погасити цей борг. Крім цього, дуже просить Вознесенськ продовжити термін використання субвенції на 2026 рік, враховуючи, що завтра останній день фінансування. Вони просто фізично не встигнуть прийняти субвенції і профінансувати борг, — сказала Тетяна Гончарова.

Не всі пропозиції набрали достатню кількість голосів: зокрема, субвенцію у 50 тис. грн апарату Вознесенської райради депутати не підтримали (за — 14).

На підтримку двох військових частин місто виділило 1,1 млн грн субвенції.

Бюджет–2026

Після тривалого обговорення депутати одноголосно затвердили бюджет громади на 2026 рік. Перед цим бюджетна комісія працювала понад 7 годин. Начальниця управління фінансів Тетяна Гончарова при його обговоренні зазначила, що бюджет на майбутній рік буде вчити місто економити.

Результат голосування. Фото: Олена Петрина

Олена Петрина наголосила на необхідності зменшення частки видатків на утримання апарату та перегляду розмірів преміювання окремих посадовців.