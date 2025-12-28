Кім вірить, що на Кінбурнській косі можна буде відновити заповідник

На горизонті видніється окупована російськими військовими Кінбурнська коса, фото «МикВісті»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вірить, що можна відновити заповідник на території Кінбурнської коси.

Про це він сказав під час пресконференції, присвяченій підсумковій роботі за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

— Нам першочергово треба буде аналізувати стан заповідника, який був на Кінбурнській косі. Впевнений, що доведеться розміновувати багато. Після того, як відбудеться повернення Кінбурнської коси, ми будемо аналізувати, що там відбувалося, бо в нас немає доступу. І далі будувати по цьому плану. Мої сподівання, що ми зможемо розмінувати і відновити там заповідник, який в нас був. Це мої сподівання. У виробництві чи в портовій інфраструктурі, чи в комерційній Кінбурнська коса залучена не була. І таких планів теж немає. В планах відновити там заповідник, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що пункт про вихід російських військ з тимчасово-окупованої Кінбурнської коси, яка частково входить до адміністративних меж Миколаївської області, зʼявився у мирному плані Дональда Трампа і почав обговорюватись у квітні 2025 року.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що одним з 20 пунктів мирного плану передбачено демілітаризацію Кінбурнської коси у Миколаївській області.

Водночас європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони зокрема передбачають відновлення контролю Києвом над Кінбурнською косою.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «МикВісті» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.