Мирний план Трампа передбачає вихід росіян з Кінбурнської коси

Кінбурнська коса уже три роки під російською окупацією, архівне фото

Пропозиція США щодо припинення російсько-української війни, яку посланець президента США Стів Віткофф представив європейським посадовцям 17 квітня у Парижі, містить, зокрема, пункт про вихід російських військ з тимчасово-окупованої Кінбурнської коси, яка частково входить до адміністративних меж Миколаївської області.

Повний текст документу сьогодні, 25 квітня, опублікувало агентство Reuters.

Зазначимо, що Кінбурнська коса — це єдина окупована частина Миколаївської області. Наявність там російських військ, у тому числі, є причиною відсутності можливості судноплавства в акваторії морпорту Миколаєва. Також саме з Кінбурну росіяни щоденно обстрілюють Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини.

США представили свою «остаточну пропозицію» європейським чиновникам. Документ передбачає повне припинення вогню та участь України та Росії у переговорах щодо технічного впровадження.

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Згідно з опублікованим текстом, Україна отримає гарантії безпеки та право на вступ до Європейськго Союзу, але не до НАТО.

Щодо території, то США де-юре визнають російський контроль над Кримом та «де-факто» — над Луганською областю і частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Україна, в свою чергу, повертає собі території в Харківській області, відновлює контроль над Запорізькою атомною електростанцією через контроль та управління електростанцією США, з електроенергією, що розподіляється з обох сторін, а також греблею Каховка.

«Україна користується безперешкодним проходом по Дніпру та контролем Кінбурнської коси», - йдеться у пропозиції США.

Стосовно економіки, то за представленим американським представником планом, США та Україна укладуть угоду про економічну співпрацю. Також буде повернута фінансова допомога для повного відновлення України.

За планом США, мають бути зняти санкції проти Росії, що діють з 2014 року. У документі також зазначається про американсько-російське співробітництво в енергетичних та інших промислових секторах.

У свою чергу, Україна та Європа передали американській стороні свої контрпропозиції щодо припинення війни. Їх також опублікувало Reuters.

Що стосується територіальних питань, то там також зазначено про контроль над Кінбурном та безперешкодний прохід по Дніпру. При цьому, немає жодної конкретики щодо відновлення контролю над іншими територіями.

«Територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню. Територіальні переговори починаються з основи лінії контролю», - йдеться також у документі.

Раніше повідомлялось, що Україна підтвердила свої три ключові вимоги на переговорах у Лондоні.