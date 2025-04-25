Україна підтвердила свої три ключові вимоги на переговорах у Лондоні

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: МЗС України

Міністерство закордонних справ України заявило, що на переговорах у Лондоні українська делегація підтвердила три ключові принципи мирного врегулювання війни з Росією.

Про це 25 квітня на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє «Громадське».

За його словами, Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території російською. Крім того, Україна не погодиться на жодні обмеження своїх Збройних сил, оборонних можливостей, військової промисловості чи допомоги від партнерів.

Третій принцип — жодна третя країна не має права накласти вето на вступ України до НАТО чи ЄС.

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«Це три ключові позиції, яких Україна твердо дотримується. І можу відверто сказати, що це звучало не лише на цих, а й на попередніх переговорах», — наголосив Георгій Тихий.

Він також закликав орієнтуватися на офіційну інформацію та не реагувати емоційно на різноманітні «зливи» у медіа щодо можливих мирних планів.

«Цими питаннями займаються хто завгодно. Вибачте, що говорю простою мовою, але більшість таких «зливів» не відповідають дійсності. А якщо я почну коментувати кожне таке повідомлення, то лише легітимізую їх», — пояснив речник МЗС.

Раніше повідомлялося, що план пропозицій США для врегулювання російсько-української війни передбачає, що Росія має віддати під контроль України окуповану частину Харківщини.

Раніше повідомлялося, що виданню The Telegraph стали відомі подробиці вимог Києва щодо потенційної мирної угоди, які складаються з п’яти пунктів та відрізняються від американського плану.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп представив «остаточну пропозицію» щодо мирного врегулювання війни РФ проти України. Агенція Axios заявляла, що вона передбачає замороження лінії фронту та гарантії безпеки для України.

Раніше Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського, в якій український лідер наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично анексію Криму.

Як повідомлялось, Financial Times із посиланням на три обізнані джерела писало, що президент РФ Володимир Путін нібито готовий відступити від своїх попередніх вимог щодо контролю над чотирма українськими областями, зокрема Херсонщиною.