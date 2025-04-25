План Трампа передбачає, що Росія має повернути Україні окуповану частину Харківщини, — Reuters

План пропозицій США для врегулювання російсько-української війни. Фото: depositphotos

План пропозицій США для врегулювання російсько-української війни передбачає, що Росія має віддати під контроль України окуповану частину Харківщини.

Про це пише Reuters.

Документ під назвою «Рамки російсько-української угоди» є остаточною пропозицією США для обох сторін — Росії та України. Він складається з чотирьох розділів: припинення вогню, гарантії безпеки України, територіальні питання та економічні аспекти.

Угода передбачає постійне припинення бойових дій, проте технічні деталі його реалізації мають бути узгоджені Росією та Україною після підписання документа.

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Пропозиції США передбачають, що Україна не вступатиме до НАТО, але зможе приєднатися до ЄС. Гарантами безпеки виступатимуть як європейські, так і неєвропейські країни.

У територіальному розділі угоди США юридично визнають контроль Росії над Кримом, а фактично — над частинами Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Водночас Україна має отримати назад окуповані частини Харківської області, Каховську дамбу та Запорізьку атомну електростанцію, однак контроль над останньою здійснюватимуть США, а вироблена електроенергія розподілятиметься між Україною та Росією.

Крім того, Україні гарантується «безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою».

У сфері економіки Україна повинна виконати умови угоди зі США щодо корисних копалин. Окрім цього, передбачено заходи з відновлення країни та фінансової компенсації, хоча механізм їх реалізації в документі не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що виданню The Telegraph стали відомі подробиці вимог Києва щодо потенційної мирної угоди, які складаються з п’яти пунктів та відрізняються від американського плану.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп представив «остаточну пропозицію» щодо мирного врегулювання війни РФ проти України. Агенція Axios заявляла, що вона передбачає замороження лінії фронту та гарантії безпеки для України.

Раніше Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського, в якій український лідер наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично анексію Криму.

Як повідомлялось, Financial Times із посиланням на три обізнані джерела писало, що президент РФ Володимир Путін нібито готовий відступити від своїх попередніх вимог щодо контролю над чотирма українськими областями, зокрема Херсонщиною.