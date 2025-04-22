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Путін готовий відмовитися від повного контролю над 4 областями України, але є умови, — ЗМІ

Володимир Путін. Фото: Getty ImagesВолодимир Путін. Фото: Getty Images

Президент РФ Володимир Путін нібито готовий відступити від своїх попередніх вимог щодо контролю над чотирма українськими областями, зокрема Херсонщиною. 

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на три обізнані джерела.

За даними видання, минулого тижня Путін під час розмови з американським посланником Стівом Віткоффом висловив готовність відмовитися від претензій на неокуповані території чотирьох областей України, які раніше Росія оголосила частиною своєї території.

«Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення», — пише видання.

Після цієї розмови США запропонували варіант потенційного мирного врегулювання. Деякі елементи цієї ініціативи вже стали відомі ЗМІ. Зокрема, серед обговорюваних ідей — поступитися контролем над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, якщо США визнають, що Крим належать Росії та можливе блокування вступу України до НАТО. 

Утім, європейські чиновники, з якими спілкувалося видання, висловлюють занепокоєння, що така «поступка» Путіна може бути лише тактичним кроком для впливу на позицію Дональда Трампа напередодні виборів у США. Один зі співрозмовників зазначив, що зараз на Київ чиниться серйозний тиск, аби він погодився на поступки, які могли б бути подані як дипломатичне досягнення для Вашингтона.

«Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він поступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу», — сказав один зі співрозмовників FT.

Нагадаємо, у Лондоні, 23 квітня, відбудуться переговори між Україною, Великою Британією, США та Францією. Під час зустрічі представники країн обговорять умови для безумовного припинення вогню.

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