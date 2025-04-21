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Зеленський анонсував нові перемовини України, США, Франції та Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президентаПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

У Лондоні, 23 квітня, відбудуться переговори між Україною, Великою Британією, США та Францією. Під час зустрічі представники країн обговорять умови для безумовного припинення вогню.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни.

«Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін заявив про так зване «великоднє перемир’я». Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.

Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня. За його словами, це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.

Раніше українські урядовці провели зустріч у Парижі з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини.

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