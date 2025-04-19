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Зеленський прокоментував «великоднє перемир’я»: Дрони в небі показали справжнє обличчя Путіна

Володимир Зеленський, фото: Офіс ПрезидентаВолодимир Зеленський, фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову атаку Росії ударними дронами, яка відбулася після 17:00 у суботу, 19 квітня.

У своєму зверненні він наголосив, що це демонструє справжнє ставлення президента РФ Володимира Путіна до Великодня та людського життя.

«Щодо чергової спроби Путіна пограти з життями людей — зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. «Шахеди» в нашому небі — це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей», — написав Володимир Зеленський.

Це сталося на тлі заяви Кремля про так зване «великоднє перемир’я», оголошене Путіним. Росіяни заявили про готовність припинити вогонь із вечора 19 квітня до півночі 21 квітня, але лише за умови дотримання режиму припинення вогню з боку України.

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