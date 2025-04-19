Путін оголосив про «великоднє перемир’я»

Володимир Путін, фото: EPA

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ зупинить бойові дії з 19 до 21 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Як стверджує Володимир Путін, «великоднє перемир’я» почне діяти з 18:00 19 квітня й триватиме до 00:00 21 квітня. У цей період російський лідер наказав «зупинити усі бойові дії», але додав, що війська РФ «мають бути готові відбивати можливі порушення перемир’я та провокації».

Станом на 17:00 президент України Володимир Зеленський не коментував цю інформацію.

Слід також нагадати, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп готовий припинити спроби стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо найближчими днями не буде чітких ознак можливості досягнення мирної угоди.

У Москві відреагували на заяву США, та заявили про наявність «певного прогресу» в перемовинах щодо врегулювання війни проти України, однак визнають, що процес відбувається «досить складно». Там зазначили, що ознакою прогресу нібито стало дотримання Росією мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Водночас у Росії наголосили, що місячний мораторій на обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури України завершився.