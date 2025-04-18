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Найближчими днями Трамп може відмовитися від посередництва між Україною та Росією, — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо, фото: abcnews.Держсекретар США Марко Рубіо, фото: abcnews.

Президент США Дональд Трамп готовий припинити спроби стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо найближчими днями не буде чітких ознак можливості досягнення мирної угоди.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, інформують Reuters і CNN.

За його словами, Дональд Трамп досі зацікавлений в мирному врегулюванні, але не має наміру витрачати на це тижні чи місяці без конкретного прогресу. Якщо ознаки результативності не з’являться найближчими днями, адміністрація США зосередиться на інших пріоритетах.

— Ми не збираємося продовжувати ці зусилля тижнями й місяцями поспіль. Тому зараз нам потрібно дуже швидко визначити, і я говорю про лічені дні, чи можливо це зробити впродовж найближчих кількох тижнів. Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то у нас є інші пріоритети, на яких ми повинні зосередитися, — наголосив Марко Рубіо.

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Він також повторив позицію президента, підкресливши, що «це не наша війна, не ми її розпочали».

Раніше Марко Рубіо вже наголошував на необхідності швидкої реакції з боку Москви, закликаючи до конкретних дій упродовж тижнів, а не місяців, та зазначав, що Дональд Трамп не буде втягнутий у тривалі безрезультатні переговори.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа останніми днями обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

За даними Reuters, після останніх раундів переговорів Білий дім і Держдепартамент дійшли висновку, що Володимир Путін активно чинить опір спробам США укласти довготривалу мирну угоду. У Вашингтоні обговорюють можливі економічні та дипломатичні заходи, які могли б змусити Кремль піти на поступки.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Путіну і вважає його налаштованим на мир, останні події змушують Білий дім сумніватися в намірах російського керівництва. В адміністрації розглядають варіанти додаткових санкцій і тарифів, які можуть бути запроваджені проти Росії.

Тим часом у Москві дали зрозуміти, що американські пропозиції щодо завершення війни для них неприйнятні, оскільки не враховують вимог Кремля, які він називає ключовими причинами конфлікту.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон працюватиме над питанням мирних переговорів стільки, скільки буде потрібно. Але їхній успіх залежить не лише від США, а передусім від України та Росії.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявляв, що має певний контроль над ескалацією російсько-української війни та може зупинити Володимира Путіна.

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