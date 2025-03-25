США домовились з Україною та РФ забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі. Фото: Миколаївський морський порт

США, Україна та Росія домовилися на переговорах у Саудівській Аравії забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі.

Про це йдеться у заявах про підсумки переговорів американської та української делегацій у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 25 березня, які опубліковані на сайті Білого дому.

У повідомленні Білого дому зазначається, що США також допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільгосппродукції та добрив.

Також США та Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей між Президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України.

Крім цього, згідно з заявою, «Сполучені Штати й Україна погодилися, що США залишаються відданими допомозі у здійсненні обміну військовополоненими, звільненні затриманих цивільних осіб та поверненні насильно вивезених українських дітей».

Нагадаємо, 25 березня у Саудівській Аравії у столиці Ер-Ріяді розпочався новий раунд переговорів між Україною та США.