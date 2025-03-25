  • вівторок

    25 березня, 2025

  • 12.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 25 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 12.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США домовились з Україною та РФ забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі

США домовились з Україною та РФ забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі. Ілюстраційне фотоСША домовились з Україною та РФ забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі. Фото: Миколаївський морський порт

США, Україна та Росія домовилися на переговорах у Саудівській Аравії забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі. 

Про це йдеться у заявах про підсумки переговорів американської та української делегацій у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 25 березня, які опубліковані на сайті Білого дому.

У повідомленні Білого дому зазначається, що США також допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільгосппродукції та добрив.

Також США та Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей між Президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України.

Крім цього, згідно з заявою, «Сполучені Штати й Україна погодилися, що США залишаються відданими допомозі у здійсненні обміну військовополоненими, звільненні затриманих цивільних осіб та поверненні насильно вивезених українських дітей».

Нагадаємо, 25 березня у Саудівській Аравії у столиці Ер-Ріяді розпочався новий раунд переговорів між Україною та США. 

Останні новини про: Війна в Україні

Від початку російського вторгнення в Україні загинуло понад 600 дітей
«Подивимось, як це буде виконуватись»: Зеленський прокоментував домовленості щодо безпечного судноплавства у Чорному морі
У Миколаєві військовим безкоштовно лікують та протезують зуби
Реклама

Читайте також:

новини

Вперше за 10 років: У Миколаєві «з молотка» пустять понад 100 комунальних обʼєктів

Аліна Квітко
новини

Справа спецпризначенця Шевченка: суд відклав засідання, бо обвинуваченому раптово стало зле

Аліса Мелік-Адамян
новини

Соціальний діалог і нові робочі місця: у Миколаєві стартує важливий проєкт з Міжнародною організацією праці

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві військовим безкоштовно лікують та протезують зуби
«Подивимось, як це буде виконуватись»: Зеленський прокоментував домовленості щодо безпечного судноплавства у Чорному морі
Від початку російського вторгнення в Україні загинуло понад 600 дітей

Старовинну Католицьку кірху на Миколаївщині планують внести до реєстру пам’яток

В Україні планують побудувати першу цифрову підстанцію за підтримки Франції

Данія виділить €130 млн на виробництво зброї для України

Головне сьогодні