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Сьогодні розпочався новий раунд перемовин між Україною та США, — AFP

Переговори у Саудівську Аравію України та США 11 березня. фото: МЗС УкраїниПереговори у Саудівську Аравію України та США 11 березня. фото: МЗС України

У Саудівській Аравії у столиці Ер-Ріяді розпочався новий раунд переговорів між Україною та США. Як і на попередній зустрічі, делегації обговорюють можливе перемир'я між Україною та РФ.

Про це у соціальній мережі Х повідомляє  Agence France-Presse.

Про нову зустріч між представниками України та Сполучених Штатів повідомило джерело в українській делегації. Примітно, що обидві країни проводять уже другий раунд переговорів за два дні.

Між першим і другим раундом американська делегація провела дев'ятигодинну зустріч із представниками Росії.

«В Ер-Ріяді триває нова зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і Москвою, повідомило джерело в українській делегації», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 березня у Саудівській Аравії пройшли переговори між представниками України та США, де обговорювали безпеку судноплавства та припинення атак на українські порти.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії має конструктивний характер.

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