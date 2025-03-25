Сьогодні розпочався новий раунд перемовин між Україною та США, — AFP
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- Альона Коханчук
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11:21, 25 березня, 2025
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У Саудівській Аравії у столиці Ер-Ріяді розпочався новий раунд переговорів між Україною та США. Як і на попередній зустрічі, делегації обговорюють можливе перемир'я між Україною та РФ.
Про це у соціальній мережі Х повідомляє Agence France-Presse.
Про нову зустріч між представниками України та Сполучених Штатів повідомило джерело в українській делегації. Примітно, що обидві країни проводять уже другий раунд переговорів за два дні.
Між першим і другим раундом американська делегація провела дев'ятигодинну зустріч із представниками Росії.
«В Ер-Ріяді триває нова зустріч української та американської команд щодо перемир'я між Києвом і Москвою, повідомило джерело в українській делегації», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 23 березня у Саудівській Аравії пройшли переговори між представниками України та США, де обговорювали безпеку судноплавства та припинення атак на українські порти.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії має конструктивний характер.
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